Під час робочої поїздки в Донецьку область Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників в Авдіївці.

Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу.

«Маю честь сьогодні бути тут, подякувати вам за службу, за те, що бороните нашу землю, Україну, наші сім’ї. Вітаю вас зі святами, з Великоднем і бажаю вам лише перемоги — того, чого бажаю кожному українцеві, що дуже важливо для нас усіх. Бажаю здоров’я всім вам і вашим сім’ям та щиро вдячний від кожного українця за той великий шлях, який ви проходите щоденно», — сказав він.

Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники отримали ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів. Військові подарували главі держави військовий коїн, шеврон і дошку із символікою 110 окремої механізованої бригади.