Не секрет, що після розв’язаної кремлівськими геополітиками гібридної війни російські найманці та кадрові «іхтамнєт» найбільше лютували, коли їм до рук потрапляли бійці українських добробатів чи цивільні, які добровільно стали на захист України. Чому? Бо у російських зайд та місцевих «оплаченців», схоже, трапився розрив шаблона. Адже проросійська пропаганда вперто вбивала у голови міф, що жителі Донбасу чекають не дочекаються російських «визволителів» та приєднання до РФ. Тому окупанти були неприємно вражені, коли 2014 року зіткнулися із масовим патріотизмом місцевих людей. Звідси їхня лють і жорстокість, із якими вони розправлялися з полоненими добровольцями й волонтерами.