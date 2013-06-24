Президент Володимир Зеленський на зустрічі з верховним комісаром ООН у справах біженців подякував Філіппо Гранді за вже третій візит у нашу країну з початку повномасштабного вторгнення росії, під час якого він побував у Харкові, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Запоріжжі й Полтаві.

«Це важливий політичний сигнал підтримки для всього українського суспільства, сімей, вимушено переміщених осіб, наших біженців. Це дуже важливо для родин, які втратили дітей через депортацію», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив широку польову присутність очолюваного Філіппо Гранді управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) у найбільш постраждалих регіонах і містах України. Він високо оцінив гуманітарну допомогу мільйонам українців на загальну суму понад мільярд доларів США, надану УВКБ з 24 лютого 2022 року: «Цінуємо дієву допомогу УВКБ постраждалим українцям, зокрема пряму грошову підтримку. Необхідно продовжити та посилити цю важливу практичну допомогу».

Володимир Зеленський привернув особливу увагу Філіппо Гранді до нагальності доступу до депортованих у росію громадян України та захисту їхніх прав. Окремо було порушено тему масового злочинного вивезення державою-агресором українських дітей, зокрема дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, повідомляє Офіс Президента.

«Наше суспільство справді потребує дуже зрозумілих відповідей на те, чи зможемо ми разом розробити механізм повернення наших громадян. Я хотів би сказати передусім про дітей, які не спроможні самостійно звільнитися з полону. Вважаю зміну громадянства з українського на російське політикою геноциду й тим самим полоном», — наголосив глава держави.

У цьому зв’язку Президент України ініціював розроблення спільно з ООН механізму припинення незаконної передачі українських дітей у російські сім’ї та повернення їх на Батьківщину.

Співрозмовники обговорили інші пріоритетні напрями подальшої співпраці України з ООН в гуманітарній сфері, насамперед відповідні спільні цільові проєкти відбудови, підготовку житла для повернення вимушених переселенців та долучення УВКБ до реалізації Fast Recovery Plan. У цьому контексті було відзначено важливість підписання Філіппо Гранді та віцепрем’єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці між УВКБ ООН та Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, покликаного посилити координацію відповідних спільних зусиль.

Глава держави запросив верховного комісара ООН взяти активну участь у просуванні української формули миру, зокрема її гуманітарного виміру.

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