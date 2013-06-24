Нинішній рік має стати роком початку реального надійного миру. Президент Володимир Зеленський назвав п’ять кроків, які можуть його наблизити.

Про це глава Української держави заявив у вступному слові, відкриваючи саміт «Підтримуй Україну», передає кореспондент Укрінформу.

«Цей рік повинен стати роком початку реального надійного миру. Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю нашої з вами співпраці. Про мир неможливо просто оголосити за одну годину, неможливо оголосити за один день сьогодні, завтра, післязавтра, на жаль, така реальність», - сказав Зеленський.

Він поінформував, що передав спецпредставнику США по Україні та Росії Кіту Келлогу документ із переліком усіх порушень Росією припинень вогню з конкретними датами. «Тому мир може бути наслідком зваженої дипломатії та абсолютно чітких гарантій безпеки», - наголосив Президент.

Він назвав п’ять кроків, які можуть наблизити реальний мир.

Перший — Україна та Європа мають бути за столом переговорів.

«Війна триває проти України, тому Україна має бути за столом перемовин разом з Європою. Адже стратегічною мішенню Росії є саме Європа, європейський спосіб життя, а отже безпека та доля Європи не може визначатися без Європи», - сказав Зеленський.

По-друге, на думку глави держави, завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру — це може бути звільнення полонених.

«Росія повинна відпустити українців. Україна готова до обміну всіх на всіх, і це справедливий варіант», - запевнив Президент.

Третім є, за його словами, членство у НАТО.

«Україна і багато хто у світі стверджують, що НАТО зараз є найбільш простим, дешевим, надійним способом гарантувати спокій та мир в Європі. І це дійсно так. Це вже готова і ефективна система гарантій безпеки, яка працює десятиліттями та яка не допустила розпалення війни навіть там, де є кордон з Росією... Ми маємо чесно говорити: Україна заслуговує не тільки на членство в ЄС, але й на гарантії безпеки, які дає НАТО», - акцентував глава держави.

Якщо, за словами Зеленського, членство в НАТО для України і надалі залишиться закритим, «у нас не буде іншого вибору, ніж будувати НАТО в Україні».

«Тобто забезпечувати таке фінансування, такі контингенти, таке оборонне виробництво, які означатимуть гарантований мир. Чи зможемо ми зробити це самі? Ні», - зауважив Зеленський.

Четвертим кроком до встановлення справедливого миру є зобов’язання конкретних країн надати Україні гарантії безпеки.

«У нас уже 28 безпекових угод з партнерами і майже з усіма, хто бере участь у сьогоднішній зустрічі. І це дуже чіткі зобов'язання, які роблять сильнішою Україну. Це оборонні, фінансові, політичні речі, які працюють передусім на нерозширення цієї війни. Нам потрібно збільшувати те, про що ми домовилися з вами на двосторонній основі - більше оборонного виробництва, більше фінансової стійкості, більше технологічних речей і те, що безпосередньо захищає життя людей - розвивати українську протиповітряну оборону», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна створює основу нового європейського повітряного щита.

«Будь ласка, кожне зобов'язання щодо ППО, воно критично важливе. І на основі цього початкового фундаменту ми разом маємо створити досить дієву для безпеки систему гарантій для справедливого тривалого миру для України та всієї Європи», - зазначив Президент.

П’ятим елементом він назвав необхідність бути єдиними.