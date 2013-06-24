Напередодні третіх роковин повномасштабного російського вторгнення Президент України Володимир Зеленський зустрівся із захисниками й захисницями та рідними полеглих військових. Він вручив «Золоті Зірки» Героя України, відзнаки «Хрест бойових заслуг», інші державні нагороди, бойові прапори й відзнаки «За мужність та відвагу» військовим підрозділам. Глава держави також передав Героям України та рідним загиблих Героїв 13 сертифікатів на квартири.

«Маємо зробити абсолютно все можливе й неможливе, щоб досягти справжнього миру з гарантіями безпеки для нашої держави, з гарантіями гідності та поваги до всіх наших дітей, до кожного й кожної, хто живе й жив в Україні. І з великою повагою до всіх, хто віддав своє життя», — сказав Президент. Він подякував усім українським воїнам та їхнім рідним за те, що Україна живе.

Присутні вшанували пам’ять загиблих захисників і захисниць хвилиною мовчання, повідомляє Офіс Президента.