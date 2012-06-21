Президент Європейської ради Шарль Мішель планує 2-3 березня приїхати з візитом в Україну та відвідати Донбас.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква у колонці для видання “НВ”, передає Укрінформ.

“Готуємося також до візиту президента Європейської ради Шарля Мішеля до України 2-3 березня, під час якого разом з Президентом він також відвідає Донбас”, - зазначив Жовква.

Заступник очільника ОП також додав, що українська сторона розраховує “на виконання обіцянки пана Мішеля, яку він дав Президенту Зеленському на саміті (саміті Україна-ЄС у жовтні 2020 року - ред.), - підписати угоду Спільний авіаційний простір на початку 2021 року”.

Як повідомляв Укрінформ, президент Євроради Шарль Мішель після зустрічі з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем 9 лютого анонсував свій візит в Україну, але конкретної дати не назвав.