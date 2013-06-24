Вранці 28 квітня до Києва прибули Президент Чехії Петр Павел та його словацька колега Зузана Чапутова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Expats.

В ході візиту лідерів двох країн заплановано зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Чеська прес-служба повідомляє, що Павел погодив дату поїздки із Зеленським незабаром після його інавгурації. Після виборів обидва політики домовилися, що поїздка відбудеться разом з Чапутовою, яка вже відвідувала Україну раніше.

Візит очільників держав супроводжується суворими заходами безпеки, тому ЗМІ не дозволено транслювати зображення в режимі реального часу, щоб російські війська не могли їх відстежити.

Те саме стосується і порядку денного візиту: відомі лише приблизні плани того, як Павел і Чапутова проведуть час в Україні.

Нагадаємо, Чеська Республікацьогоріч виділить 22 млн крон (понад $1 млн) на навчання в країні 20-25 студентів Національного авіаційного університету.