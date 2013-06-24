Президент України Володимир Зеленський подякував Президентові Еммануелю Макрону, Франції та всьому французькому народові за підтримку України в боротьбі з російською агресією та їхній внесок у порятунок життів. Лідери докладно обговорили ситуацію на полі бою, зокрема на покровському та курахівському напрямках. Окремо Президент України розповів про перебіг Курської операції, втрати серед військових Північної Кореї, які вже становлять 4 тисячі вбитими й пораненими, а також про взяття в полон двох північнокорейських солдатів, які дають свідчення слідчим СБУ; поінформував про поточні оборонні потреби, серед яких системи ППО різних типів та високоточні далекобійні засоби. Він також запропонував Франції долучитися до фінансування українського виробництва зброї та закупівлі артилерійських снарядів.

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон домовилися зустрітися найближчим часом і доручили командам запланувати контакти на різних рівнях, щоб скоординувати спільні з партнерами кроки для досягнення справедливого миру й напрацювання дієвих гарантій безпеки. Зокрема, як один з можливих варіантів обговорили французьку ініціативу щодо розміщення військових контингентів в Україні, повідомляє Офіс Президента.