При Міністерстві енергетики України створено Міжнародну енергетичну консультативну раду високого рівня, що має на меті надання підтримки та допомоги українським енергетикам у подоланні викликів та загроз, які несе неприхований енергетичний тероризм російської федерації. Про це повідомляє Урядовий портал.

Перше засідання Міжнародної енергетичної консультативної ради відбулося 1 листопада у Києві під співголовуванням Міністра енергетики України Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Участь у засіданні в режимі онлайн також взяли керівники профільних міністерств Канади, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Іспанії, Швеції, Великобританії, США, а також Секретаріату Енергетичного Співтовариства та Міжнародного енергетичного агентства.

Герман Галущенко подякував учасникам Міжнародної консультативної ради за солідарність, допомогу і підтримку Україні, яка вже надана, а також готовність її продовжувати і координувати зусилля з протистояння російському агресору.

"Ми відчуваємо вашу підтримку щодня, особливо відчутна вона нині, коли росія здійснює масовані атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. Дуже важливо мати у такий час не просто партнерів, а друзів", - заявив він. "Те, що сьогодні ви всі зібрались, аби обговорити способи протистояння викликам на енергетичному фронті, з якими ще не стикалась жодна з країн світу - це екстраординарна подія вже сама по собі. І точно є запорукою того, що разом ми подолаємо ці важкі часи і переможемо", - наголосив Герман Галущенко.

Безпрецедентність викликів вимагає так само безпрецедентних рішень. Жодна енергетична система не проектувалася і не будувалася з розрахунком витримувати цілеспрямовані ракетні удари та руйнування. Українському енергетичному сектору потрібне не тільки фінансування, але і найкращий світовий досвід, технології та рішення, які б дозволили протистояти російській навалі.

Кадрі Сімсон підкреслила, що міжнародна підтримка України набуває особливої ваги напередодні зимового періоду. Вона наголосила, що ЄС та інші міжнародні партнери на додаток до необхідного обладнання, яке вони разом з приватними енергетичними компаніями продовжують постачати в Україну, забезпечать надходження 25,5 мільйона євро для покриття найнагальніших потреб через Фонд енергетичної підтримки України, який створений Енергетичним Співтовариством за ініціативи Єврокомісії.

Також ЄС має намір спрямувати 13 мільйонів євро на відновлення пошкоджених російськими окупантами лабораторій на Чорнобильській атомній електростанції та ще 3,5 мільйона євро через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) для підтримки української атомної галузі.

У свою чергу високі представники профільних міністерств Польщі, США, Канади, Великої Британії, Данії, Естонії та Литви у своїх виступах заявили про беззаперечну готовність на додачу до тієї допомоги, яку уряди їх країн вже надають Україні, брати активну участь у роботі Міжнародної енергетичної консультативної ради для координації зусиль і ефективної співпраці у практичній, технологічній та логістичній підтримці України у відновленні та відбудові енергетичного сектору.

Всі учасники засідання висловили намір посилити координацію зусиль у боротьбі з агресором, зокрема, на енергетичному фронті, і підтвердили готовність співпрацювати згідно з цілями і завданнями Міжнародної енергетичної консультативної ради при Міненерго України.

Довідково

Основною метою Міжнародної консультативної ради є підтримка України у протистоянні енергетичним викликам, що виникли через повномасштабне вторгнення росії в Україну найбільш ефективним та скоординованим способом.

Ключовими сферами діяльності Міжнародної консультативної ради є:

- енергетична безпека та відповідні дії солідарності для забезпечення енергетичної безпеки;

- сприяння терміновим ремонтам енергетичної інфраструктури;

- сприяння захисту критичної енергетичної інфраструктури;

- безпека постачання палива;

- безпека та захист об’єктів атомної енергетики;

- ефективні маршрути транзиту і транспортування нафти і газу;

- кібербезпека енергетичного сектору;

- застосування інноваційних технологій у процесах відновлення енергетичної інфраструктури;

- співпраця в міжнародних організаціях.