Банк розвитку Ради Європи схвалив додаткові €150 млн для двох житлових проєктів в Україні. На засіданні адміністративної ради банку, яке відбулося в Парижі, представлено новий проєкт для України на 50 млн євро, який допоможе внутрішньо переміщеним особам отримати власне житло. За підсумками обговорення проєкт підтримала та затвердила адміністративна рада БРРЄ.

Також було ухвалено рішення про додаткове фінансування обсягом 100 млн євро проєкту «HOME: Компенсація за знищене житло». Ці кошти буде спрямовано на підтримку механізму прямої допомоги, завдяки якому кінцеві бенефіціари, зокрема учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім’ї отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак рф житло у вигляді сертифікатів на придбання житла. Проєкт реалізують на всій території України.

Заступник міністра фінансів Ольга Зикова, яка взяла участь у засіданні як офіційний представник від України, подякувала керівництву банку за активну підтримку і відзначила важливість розширення співпраці в соціальній сфері.

«Житловий сектор залишається одним з найбільш постраждалих внаслідок повномасштабної війни. Ефективна реалізація проєктів у житловій сфері сприяє наданню урядом необхідної підтримки громадянам, чиї домівки було зруйновано або пошкоджено через бойові дії, а також тих, хто змушений був покинути дім. Україна продовжує активну роботу над реалізацією спільних проєктів з банком і прагне поглиблювати двосторонню співпрацю, щоб тисячі українців і надалі мали необхідну підтримку. Наша конструктивна співпраця сприятиме досягненню спільних довгострокових політичних та економічних цілей», — зазначила вона.

Фінансування нового проєкту пільгового кредитування для ВПО обсягом 50 млн євро дасть змогу забезпечити власним житлом 1460 українських сімей протягом 2025 року на найбільш доступних умовах. Внутрішньо переміщені сім’ї можуть отримати кредит у Держмолодьжитлі за незмінною ставкою 3% річних на термін до 30 років з мінімальним першим внеском 6% вартості житла, яке обирає сам позичальник.

Додаткове фінансування в межах проєкту HOME обсягом 100 млн євро буде спрямовано на надання компенсації за понад 2000 житлових сертифікатів, що дасть змогу майже 5700 українців отримати компенсацію за знищене житло.

Нагадаємо, що 2024 року Україна вже отримала від БРРЄ 100 млн євро через проєкт HOME. Цей проєкт дає змогу власникам житлових сертифікатів, отриманих за державною програмою компенсацій за пошкоджене та знищене житло «єВідновлення», придбати нові оселі замість знищених через російську агресію. Понад 5000 громадян вже отримали нове житло. Приблизно 1643 об’єкти житлової нерухомості придбано за рахунок коштів Банку розвитку ради Європи 2024 року.

Щоб отримати сертифікат у межах проєкту HOME, громадяни можуть подати запит через послугу «єВідновлення». Після автоматизованої перевірки заяву на отримання сертифіката опрацьовуватиме та схвалюватиме спеціальна державна комісія з компенсації. Весь перебіг розгляду заяви можна бачити в мобільному застосунку «Дія».

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури забезпечує всебічний повноцінний моніторинг використання кредитних коштів за цим проєктом, зокрема за допомогою Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, що дає змогу відстежувати дані щодо поданих заяв та кількості заяв у розрізі областей. Насамперед їх кількість, відсоток відпрацювання та динаміку подання, загальну суму сформованих сертифікатів, кількості заяв, за якими ухвалено позитивне рішення, а також типу майна, щодо якого подано заяву, наявності пільг у заявників.

Реєстр щоденно оновлює інформацію про загальну суму виданих та використаних сертифікатів, динаміку їх використання, тип придбаного майна, ринок нерухомості, продавця (юридична або фізична особа) та інформацію в розрізі областей щодо використання сертифікатів і відповідних сум.

На засіданні керівництво банку, а також представники країн-членів підтвердили свою непохитну підтримку України та запевнили в намірі розвивати співпрацю з нею задля відновлення, економічного зростання та підвищення рівня життя громадян.

Джерело: Міністерство фінансів