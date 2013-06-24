Система лікування має врахувати стан здоров’я військовослужбовця до, під час та після служби. Про це міністр у справах ветеранів заявила на нараді міжвідомчої робочої групи з питань реалізації права ветеранів та членів їхніх сімей на отримання медичної допомоги.

У нараді також узяли участь міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, радниця — уповноважена Президента України з питань безбар’єрності Тетяна Ломакіна, уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко, представники МОУ, МВС, ДСНС, Командування Медичних сил, Координаційного центру з психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів та громадських організацій.

Учасники обговорили виклики, які стоять перед державою, в царині лікування військовослужбовців та ветеранів. Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова наголосила на необхідності координації зусиль для створення наскрізної системи лікування військовослужбовців та ветеранів.

«Міжнародні дослідження демонструють, що ветерани мають гірший стан здоров’я, ніж люди аналогічного віку, саме через особливості несення служби. Це пов’язано з багатьма чинниками, зокрема носінням бронежилета, несвоєчасним харчуванням, надмірним курінням, роботою з вибухонебезпечними речовинами тощо. Окрім того, травми, контузії та поранення особового складу. Важливо створити комплексну систему діагностики та лікування, яка б ґрунтувалася на врахуванні стану здоров’я військовослужбовця до, під час та після служби. Це можливо зробити лише спільними зусиллями всіх дотичних органів державної влади за підтримки громадського сектору»,— наголосила Наталія Калмикова.

На зустрічі порушували питання взаємодії цивільних та військових закладів охорони здоров’я, «шляху пораненого» та особливостей лікування і реабілітації осіб, звільнених з полону. Сторони обговорили стимули лікарів первинної ланки задля створення пріоритетних умов з надання медичних послуг ветеранам.

«Цивільна система охорони здоров’я спрямована на забезпечення універсального доступу наших громадян до повного спектра якісних та безплатних медичних послуг. Однак з огляду на реалії та наслідки війни ми, безумовно, враховуємо особливі потреби ветеранів, стан їхнього здоров’я.

Дані, які Україна отримала з 2014 року, а також дані інших країн показують, що ветерани можуть частіше звертатися до сімейного лікаря порівняно з однолітками, які не воювали. Тому аналізуємо можливість запровадження додаткової оплати роботи сімейного лікаря за окремою бюджетною програмою (окремо від програми медичних гарантій), що стимулюватиме активніше підписувати декларації з ветеранами, а також залучати більше кадрів на первинну ланку і приділяти більше часу нашим захисникам», — зауважив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Джерело:

Міністерство у справах ветеранів