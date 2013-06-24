Під час робочої поїздки до Дніпра Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про відкриття 5-го ліцею МВС у Кривому Розі на 50 дітей. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ігор Клименко заслухав доповіді місцевої влади щодо безпекової ситуації у регіоні, у прифронтових громадах, які щодня потерпають від обстрілів. Усі служби працюють на місці, поруч із людьми. Окрема увага була приділена ліцеям безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС.

Міністр відзначив, що в ліцеї Дніпра вже завершуються ремонтні роботи й з нового навчального року заклад буде готовий прийняти 100 ліцеїстів.

“З початку прийому заявок на вступ ми отримали й чимало відгуків та побажань. Враховуючи найпопулярніший запит, прийнято рішення про відкриття 5-го ліцею МВС у Кривому Розі. Орієнтуємося на першим прийом 50 дітей, навчальний рік тут розпочнеться 15 жовтня”, - написав Глава МВС та подякував місцевій владі за підтримку та розуміння важливості ініціативи МВС.