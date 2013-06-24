У Гаазі запущено міжнародний реєстр збитків, куди громадяни, починаючи з квітня, зможуть подати заявки. Про це повідомила заступник Міністра юстиції України Ірина Мудра в коментарі «Голосу Америки», передає пресцентр Урядовий портал.

«Подавати заявки до реєстру можна буде уже з квітня. Категорії постраждалих і категорії шкоди уже затверджені радою реєстру, і мають бути сертифіковані конференцією сторін, що буде зроблено в квітні»,- зазначила заступник Міністра.

Ірина Мудра нагадала, що за допомогою багатосторонньої міжнародної угоди буде створено компенсаційну комісію, яка розглядатиме кожен конкретний випадок. Надалі будуть засновані органи управління, які шукатимуть джерела фінансування.

За її словами, щонайменше рік піде на те, щоб запрацював цей механізм, адже повинні бути дотримані всі організаційні процедури.

«Тобто, це щонайменше рік, оскільки відповідні норми міжнародного права мають бути витримані. Тому сказати, що можна буде отримати компенсації завтра, на жаль, як би мені цього не хотілося, ми не можемо, але ми над цим працюємо, щоб це запрацювало, щоб люди зрештою мали куди звернутися для отримання компенсації за шкоду», - наголосила вона.