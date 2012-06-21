Відомо, що вишивка — джерело української гармонії, найкращий оберіг, символ здоров’я, краси, любові та захисту. Акція під назвою «Вишивана моя Україна» започаткована з нагоди 25-ї річниці Незалежності України. Почали вишивання 8 серпня минулого року в управлінні казначейства у м. Торецьку Донецької області. Відтоді вишивану карту України скарбники передавали з однієї області до іншої, наповнюючи її кольорами, візерунками і теплом душі всіх, хто долучився до акції. Скарбники центрального апарату вправними руками вишили на карті України Автономну Республіку Крим.
Цими днями завітала вона й до Навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота, що під Черкасами. Керівник Головного управління Державної казначейської служби України у Черкаській області Сергій Никопаненко ознайомив особовий склад навчального закладу з витвором акції «Вишивана моя Україна». По її завершенню полотно посяде почесне місце в центральному апараті казначейства у Києві як символ єдності та патріотизму казначейської спільноти України.
Результатом всеукраїнської казначейської акції «Вишивана моя Україна» став справжній шедевр, вигаптуваний руками народних талантів. Прикордонники впевнені, що карта-оберіг, яку виготовляли з думками про мир та спокій, ніколи не змінить кордонів і стане символом єднання та злагоди.