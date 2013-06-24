Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch задокументувала злочини російської федерації, пов’язані з переміщенням до росії цивільних українців з тимчасово захоплених територій.

Про це йдеться у звітіHuman Rights Watch, передає Укрінформ.

«З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року російські та пов’язані з росією посадові особи примусово переміщували українських цивільних осіб, у тому числі тих, хто тікав від бойових дій, на території України, окуповані росією, або до російської федерації, що є серйозним порушенням законів війни», - зазначили в організації.

В Human Rights Watch додали, що російська влада та її маріонеткові представники на тимчасового захоплених територіях також піддали тисячі українських громадян процесу, який росія називає «фільтрацією» - формою обов’язкової перевірки, під час якої вони зазвичай збирали біометричні дані цивільних осіб, включаючи відбитки пальців та зображення обличчя спереду та збоку, проводили обшуки, вилучали особисті речі та телефони і запитували громадян України про їхні політичні погляди.

«Українські цивільні особи фактично були інтерновані, і багато хто повідомляв, що їх тримали в жалюгідних умовах на періоди від кількох годин до майже місяця», - заявили в організації.

У звіті правозахисники задокументували примусове переміщення українських цивільних осіб із Маріуполя та Харківської області до росії і тимчасово захоплених росією територій України.

«На відміну від комбатантів, які після захоплення утримуються як військовополонені та можуть бути переміщені на територію противника, примусове переміщення цивільних осіб заборонено міжнародним гуманітарним правом або законами війни та може переслідуватися як воєнний злочин і злочин проти людства», - наголосили в Human Rights Watch.

У звіті описуються різні види тиску, який застосовували російські військові та інші російські та пов’язані з росією офіційні особи, щоб змусити українців, які тікали від бойових дій, виїхати до росії або так званої «донецької народної республіки».

У звіті також описано численні виклики, з якими зіткнулися українські цивільні особи, і жорстоке поводження, якого вони зазнали, коли намагалися втекти з Маріуполя на контрольовану Україною територію та уникнути виїзду до росії, або коли вони намагалися виїхати з росії до третьої країни.

Крім того, правозахисники зафіксували випадки, коли примусово переміщених до росії громадян України змушували підписувати документи, в яких стверджувалося, що вони нібито були свідками воєнних злочинів українських військових.

Нагадаємо, наприкінці липня Human Rights Watch оприлюднила звіт про злочини рф на півдні України.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зібрала факти про страти та катування українців під час російської окупації у Київській і Чернігівській областях.