Кабінет Міністрів схвалив розроблену Міністерством розвитку громад та територій Стратегію розбудови прикордонної інфраструктури до 2030 року. Ідеться про автомобільні та залізничні пункти пропуску з країнами-членами Євросоюзу та Молдовою. Також уряд затвердив операційний план заходів для реалізації стратегії.

«Сьогодні сухопутний кордон для України — один із ключових елементів економічної сталості. Закрите авіасполучення, руйнування портової інфраструктури спричинили значне навантаження на пункти пропуску, які до цього не були пристосовані. Тож щоб адаптувати український кордон до потреб транспортного та пасажирського потоків, ми розробили чітку стратегію з детальним операційним планом розбудови прикордонної інфраструктури.

Окрім збільшення пропускної спроможності та розвитку інфраструктури, ми фокусуємося на цифровізації процесу перетину кордону, запровадженні спільного контролю із сусідніми країнами, розбудові мережі сервісних зон. Це основні завдання затвердженого документа, над якими вже працюємо та будемо працювати далі. Важливо, що затвердження стратегії — один з індикаторів Ukraine Facility Plan, який ми успішно виконали у відповідний термін», — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Основні цілі стратегії такі: збільшення пропускної спроможності прикордонної інфраструктури; запровадження спільного митного та прикордонного контролю з суміжними країнами; цифровізація перетину кордону для зменшення часу очікування в черзі; створення мережі зон очікування.

Для досягнення визначених цілей стратегія містить визначені завдання та результати. Зокрема йдеться про реконструкцію 29 пунктів пропуску та спорудження 17 нових. Стратегія передбачає виконання робіт з реконструкції залізничних колій, мультимодальних терміналів, електрифікації колій.

Стратегія зосереджується на підписанні угод про спільний контроль із сусідніми країнами — Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією і запровадженні відповідного виду контролю на пунктах пропуску.

Документ зокрема передбачає запровадження механізмів прогнозування піків товаротранспортних і пасажирських потоків для оперативного реагування та перенаправлення транспортних засобів до менш завантажених пунктів пропуску.

Серед індикаторів моніторингу досягнення цілей стратегії такі: тривалість кожної процедури та загальна тривалість усіх процедур; час очікування в черзі; кількість пунктів пропуску та їхні проєктні й фізичні спроможності; збільшення пропускної здатності; наявність сервісної зони та її місткість; кількість пунктів пропуску зі спільним або координованим контролем.

Операційний план до стратегії містить деталізовані заходи з розбудови пунктів пропуску та під’їзних шляхів з термінами виконання завдань та обсягами і джерелами необхідного фінансування.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій