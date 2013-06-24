Під час робочої поїздки в Миколаївську область 26 вересня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ознайомився з будівництвом захисту енергетичних об’єктів та підготовкою до опалювального сезону. Він наголосив, що питання енергетики, її відновлення та захист пріоритетні для уряду.

«Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку на українську енергетику, застосувавши для цього дрони та ракети. Зокрема, було атаковано три об’єкти передачі електроенергії, один із них — у Миколаївській області. Але своїх цілей російські терористи не досягли — енергосистема України працює у збалансованому режимі, вимкнень електропостачання не заплановано», — наголосив Прем’єр.

На Миколаївщині урядова команда зокрема оглянула перебіг будівництва інженерного захисту на енергетичних підстанціях. Голова Миколаївської ОВА доповів про загальну ситуацію.

«Заслухали проблемні питання та наші подальші кроки. Тут без деталей. Продовжуємо активну роботу з посилення захисту енергооб’єктів», — повідомив Денис Шмигаль. Він додав, що в Україні триває будівництво системи розподіленої генерації.

У Миколаєві очільник уряду ознайомився із процесом встановлення двох когенераційних установок потужністю 1,5 МВт кожна, що забезпечить теплом понад 200 багатоквартирних житлових будинків, п’ять медичних та 24 освітні заклади.

«Загалом до нового опалювального сезону Миколаївоблтеплоенерго зобов’язалося побудувати п’ять об’єктів розподіленої генерації на базі газопоршневих когенераційних установок загальною потужністю 5,5 МВт», — зазначив Прем’єр-міністр.

До фінансування проєкту водогону, який забезпечить питною водою Миколаїв, буде залучено донорські кошти. Про це Денис Шмигаль теж повідомив під час робочої поїздки.

«Найважливіший виклик у Миколаєві — доступ жителів до питної води. російські терористи зруйнували водогін Дніпро — Миколаїв, а потім підірвали Каховську ГЕС. Для Миколаєва знайшли технічне рішення — постачання води з річки Інгулець. Цього року уряд спрямував загалом 384 мільйони гривень для фінансування стабільної подачі технічної води до Миколаєва цим шляхом», — поінформував глава уряду.

Прем’єр наголосив, що довгострокове розв’язання цієї проблеми полягає в будівництві водозабору з річки Південний Буг та магістрального водогону до обласного центру. Докладніше із цим проєктом Денис Шмигаль ознайомився разом з головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

«Уряд затвердив відповідну програму. Є доручення Президента. Орієнтовна вартість реалізації проєкту — приблизно 8,8 мільярда гривень. Тепер доручаємо Міністерству розвитку громад та територій визначити джерела фінансування і за рахунок коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії розпочати роботи за принципом «Проєктуй та будуй», — сказав Прем’єр.

Він підкреслив, що вже є попередні домовленості з партнерами, зокрема Європейським інвестиційним банком, про залучення донорських коштів на цей проєкт.

Денис Шмигаль повідомив, що уряд спрямував понад 550 мільйонів гривень на облаштування шкільних укриттів у Миколаївській області. За його словами, це один з важливих чинників безпеки під час освітнього процесу. Загалом понад 70% шкіл області почали навчання офлайн або у змішаній формі.

«Навчання офлайн, де це можливо, — один із пріоритетів роботи уряду в освітній галузі», — наголосив Прем’єр-міністр.

В одному з навчальних закладів Миколаєва Денис Шмигаль оглянув реконструйоване укриття площею понад 900 квадратних метрів, де одночасно можуть розміститися понад 500 учнів.

«Модернізацію укриття було проведено за благодійні кошти. Дякую всім, хто долучився до збору. Тепер у закладі є все необхідне для комфортного й безпечного навчання навіть під час повітряних тривог», — зазначив Денис Шмигаль.

Глава уряду вручив студентам закладів вищої освіти Миколаєва сертифікати на академічну стипендію Кабінету Міністрів на перший семестр цього навчального року.

Джерело:

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ