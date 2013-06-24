Лідер ХДС, яка перемогла на виборах 23 лютого, майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц назвав одним зі своїх пріоритетів посилення Європи та порівняв американське втручання у вибори в ФРН з російським, інші політики погодились з неприпустимістю втручання США у внутрішні справи України.

Про це йшлося в ефірі програми Berliner Runde на телеканалах ARD і ZDF ввечері неділі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для мене абсолютним пріоритетом буде якомога швидше зміцнити Європу, щоб ми могли крок за кроком справді досягти незалежності від США», - сказав Мерц, додавши, що ніколи б не подумав, що йому доведеться сказати щось подібне в телевізійному шоу, «але після коментарів Дональда Трампа минулого тижня стає зрозуміло, що американцям, або принаймні тій частині американців у цьому уряді, здебільшого байдужа доля Європи».

За словами Мерца, абсолютним пріоритетом є те, щоб європейці спілкувалися і домовлялися між собою. Зараз, зазначив він, «більшість європейської політики відбувається без Німеччини». Але Мерц запевнив, що тісно спілкується з багатьма прем'єр-міністрами, главами держав і урядів Європейського Союзу.

На саміті НАТО наприкінці червня, можливо, доведеться набагато швидше створювати незалежну європейську оборонну спроможність, - припустив Мерц.

Він також зазначив, що не має жодних ілюзій щодо того, що відбувається в Америці. «Просто подивіться на нещодавнє втручання пана Ілона Маска в німецьку виборчу кампанію. Це унікальний випадок. Втручання з боку Вашингтона було не менш драматичним, різким і, зрештою, обурливим, ніж втручання, які ми бачили з Москви. Отже, ми перебуваємо під таким потужним тиском з двох сторін, що зараз моїм абсолютним пріоритетом є створення єдності в Європі», - підкреслив політик.

Лідер «Зелених» Роберт Габек заявив, що нинішній американський уряд намагається зламати «корсет західних цінностей», зраджує Україну.

«Я б сказав, що те, що зараз робиться, це імперіалізм найгіршого роду. І Європа повинна швидко знайти власну силу у сферах, де вона ще не досягла згоди - у політиці безпеки та зовнішній політиці. Все це потрібно профінансувати й все це потрібно профінансувати зараз», - сказав Габек. Те, що американці не тільки залишають Європу саму, але й працюють проти Європи, є історичною ситуацією, якої ніколи раніше не було, додав він.

Чинний канцлер Олаф Шольц своєю чергою повторив, що «Україна не повинна залишатися одна і зараз надзвичайно важливо як для європейців, так і, слід очікувати, для американців, щоб подальша військова та фінансова допомога була надана, щоб українці могли продовжувати протистояти нападу Росії». По-друге, має бути зрозуміло, що Україна сама визначає, хто керуватиме її державою та інші держави не повинні втручатися в її внутрішні справи.

«Вони обрали президента Зеленського і він має вести мирні переговори, якщо вони будуть, а не хтось інший», - сказав Шольц.

Він також підкреслив, що партнери повинні забезпечити «існування сильної української армії навіть у мирний час».