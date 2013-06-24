Загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становить 524 мільярди доларів США впродовж наступного десятиліття. Пріоритетами залишаються житло, енергетика та критична інфраструктура. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації звіту Світового банку про оцінку збитків і потреб (RDNA4), що виникли внаслідок широкомасштабного російського вторгнення.

«Нові дані перевищують попередню оцінку на 38 мільярдів доларів. Такі величезні цифри означають, що відновлення має стати проєктом глобального масштабу», — зазначив глава українського уряду.

За його словами, вже встановлено головні принципи відбудови: build back better, безпечність, енергоефективність, безбар’єрність та інклюзивність.

«Але головний принцип — відбудова має відбуватися вже зараз. Від цього залежить якість життя мільйонів людей, перспективи повернення українців з-за кордону, створення точок зростання, що рухатимуть нашу економіку вперед», — наголосив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що у звіті визначено 348 пріоритетних проєктів на загальну суму 17 млрд доларів, з них на 127 вже частково або повністю є фінансування на 7 млрд доларів.

Загалом, за оцінками RDNA4, пошкоджено або зруйновано 13% житлового фонду України.

«Житло — один з особливо важливих напрямів відбудови для нашого уряду. Наш другий пріоритет — енергетика. За рік кількість пошкоджених або зруйнованих активів зросла на 93%. Це колосальні втрати, які ми заміщуємо в режимі реального часу», — зазначив Прем’єр-міністр і додав, що третій пріоритет — критична інфраструктура. Зокрема, торік було відновлено 155 шкіл, 124 медичні заклади, реалізовано 640 інфраструктурних проєктів.

Денис Шмигаль переконаний, що кошти агресора мусять працювати на Україну.

«Ми наполягаємо на повній конфіскації російських знерухомлених активів. Однак бачимо, що потреби на відбудову вже перевищують обсяг заморожених активів рф. Запропонував країнам-партнерам запровадити після війни спеціальні податки на російські енергоносії та російську сировину», — повідомив глава уряду. За його словами, така ініціатива сприятиме досягненню кількох важливих цілей. А саме: по-перше, це змусить агресора платити за руйнування, по-друге, наша держава отримає значний ресурс на відбудову. І так буде створено прецедент, який в майбутньому убезпечить потенційних жертв агресії.

«Дякую всім партнерам, які вже зараз допомагають нам у відновленні», — сказав Денис Шмигаль і закликав країни та приватний бізнес активніше долучатися до відбудови України, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.