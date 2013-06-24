Уряд спрямував Фонду розвитку підприємництва майже 1,7 млрд грн для компенсації відсоткових ставок за кредитами, виданими підприємцям у межах державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» у лютому. Це вже другий транш фінансування 2025 року: в січні уряд спрямував на ці потреби 1,5 млрд грн. Отже, збереження цільових процентних ставок для бізнесу за цією програмою залишається пріоритетним завданням для держави.

«Програма «Доступні кредити 5—7—9%» залишається ключовим інструментом підтримки підприємців, надаючи бізнесу можливість залучати доступне фінансування. За перші два місяці 2025 року уряд перерахував майже 3,2 мільярда гривень на компенсацію відсоткових ставок за кредитами. Завдяки цьому банки своєчасно отримали кошти й не матимуть підстав переглядати умови кредитування чи підвищувати ставки для позичальників. Однак якщо таке траплятиметься, виробники можуть повідомляти про це Міністерство економіки та Національний банк України», — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Зауважимо, що торік уряд збільшив граничний термін затримки розрахунків держави з банками до дев’яти місяців, про що банківські установи було офіційно поінформовано. На 2025 рік у держбюджеті передбачено 18 млрд грн для компенсаціі відсоткових ставок за кредитами. Ці кошти держава поступово спрямовує на покриття різниці між ринковими процентними ставками та зниженими ставками, за якими підприємці отримують фінансування в межах програми.

З початку року українські підприємці вже отримали 3727 пільгових кредитів на загальну суму 11,7 млрд грн. Загалом від початку чинності програми в лютому 2020 року бізнес отримав 107,4 тисячі кредитів на суму 371,8 млрд грн.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють у переробній промисловості, агросекторі й торгівлі.

Серед регіонів лідери за сумами укладених кредитних договорів — Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку чинності програми видали ПриватБанк (49,6 тис.), Ощадбанк (16,6 тис.) та Укргазбанк (5,9 тис.), повідомляє Мінекономіки.