У 2025 році Уряд планує запуск реформи нової соціальної політики. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 3 січня, передає пресцентр Урядовий портал.

“Будемо реалізовувати проект базової соціальної допомоги. Замість купи різних виплат для родин, які потрапили в складні життєві обставини, впровадимо одну, але суттєву виплату”, — наголосив очільник Уряду.

Денис Шмигаль також зазначив, що у березні буде проведена індексація пенсій. Крім того, йтиме робота над ухваленням законодавства щодо накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр-міністр підкреслив, що пріоритетом для Уряду залишатиметься ветеранська політика. Цього року планується запуск перших ветеранських просторів на рівні районів, буде збільшено кількість фахівців із супроводу ветеранів. Крім того, як зазначив Денис Шмигаль, для ветеранів будуть запущені індивідуальні плани обстеження та лікування, скринінг хронічних захворювань, розширення психологічної підтримки.

“Почнемо також запуск кабінетів турботи про ветеранів, а амбулаторні реабілітаційні відділення для ветеранів мають з’явитися у кожній громаді, де є лікувальний заклад”, — підкреслив Прем'єр-міністр.

У 2025 році Уряд продовжить підтримку та розвиток освітньої та медичної сфер. Так, за словами Дениса Шмигаля, цього року відбудеться найбільше розширення програми “Доступні ліки”, на реалізацію якого передбачено 6,6 млрд гривень.

“Буде додано 30 нових діючих речовин, і завдяки цьому додатково 500 тисяч українців зможуть суттєво зменшити витрати на лікування”, — наголосив Денис Шмигаль. Він також додав, що планується будівництво та повне оновлення 15-ти важливих медичних закладів на суму понад 2,6 млрд гривень. Серед обраних проектів є підземна лікарня «Ковчег», онкологічні та реабілітаційні центри.

У сфері освіти, за словами Прем'єр-міністра, Уряд продовжить реалізацію політики “Школа офлайн”.

“На укриття в школах виділяємо більше 6 млрд грн. На модернізацію харчоблоків та шкільних їдалень майже 1 млрд грн. На закупівлю шкільних автобусів українського виробництва — 1,6 млрд грн. На безкоштовне гаряче харчування для школярів молодших класів — 2,8 млрд грн”, — повідомив Глава Уряду.