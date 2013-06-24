Кластер оборонних технологій Brave1 уже два роки допомагає українським defense tech-розробникам створювати інноваційні рішення заради технологічної переваги над ворогом. Тепер на його базі запускають маркетплейс, який має пришвидшити постачання інновацій на поле бою.

«Brave1 Market стане Amazon для військових, який дасть змогу підрозділам купувати саме ті технології, які потрібні зараз на фронті. Це допоможе розв’язати проблему з поширенням ефективних технологій, адже військові часто не знають про засоби, які вже є на ринку і можуть допомогти їм ефективно виконувати завдання», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на заході Brave1 Defense Tech Era 2025.

На маркетплейсі Вrave1 Market вже розміщено понад 1000 інноваційних рішень, серед яких БпЛА, наземні роботи, засоби РЕБ та РЕР, комплектуючі, засоби на базі ШІ, програмне забезпечення й боєприпаси, повідомляє Мінцифри.