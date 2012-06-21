Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Багата на корисні копалини земля Черкащини не дає спати нечистим на руку ділкам. Ось і недавно СБУ разом з поліцією припинили тут нелегальний видобуток і тіньовий обіг корисних копалин.
Як встановили оперативники, приватний цегельний завод здійснював видобуток глини у державному кар’єрі навіть після завершення строку чинності дозвільних документів. Вироблену цеглу продавали у різних регіонах України. За попередніми підрахунками, завдані державі збитки становили понад 7 мільйонів гривень.
Окрім того, керівники підприємства навіть не подбали про безпеку людей, які проживають поблизу кар’єра, адже, як з’ясували фахівці, горловина котловану не укріплена, там спостерігаються зсуви ґрунту.
За повідомленням пресцентру СБУ, порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.