Що найчастіше обіцяють перед виборами жителям Донеччини проросійські політичні сили, окрім гір гречки чи цукру та річок олії? Певна річ, нахваляються припинити «українізацію» і надати російській мові статус державної. Це найперша заповідь тих, хто причетний до розв’язання гібридної війни не без допомоги нарікань на відсутність тут російської мови. А віднедавна у цих політичних поганців з’явилася ще одна передвиборча фішка.

Вони обіцяють повернути населеним пунктах так звані колишні назви. Роботи у них непочатий край і вистачить на обіцянки не на одні вибори. Адже на території Донецької області в ході виконання Закону про засудження комуністичного та інших тоталітарних режимів перейменували 109 населенихпунктів і майже 3 тисячі вулиць та інших топонімічних об’єктів. Точніше, містам та селам у багатьох випадках просто повернули колишні назви, які зникли якраз зусиллями носіїв комуністичного режиму. А місту Красноармійськ, яке так звалося з 1962 року, у березні 2016 місцеві люди обрали нову назву — Покровськ. І ось тепер довкола цього розпочалися бридкі довколовиборчі провокації.

«Постав свій підпис для підтримки повернення нашому місту попередньої назви. Скажи Красноармійську — да!» Листівки, написані, звичайно, російською мовою, віднедавна почали синіти у місті. Синіти, бо виконані вони з використанням відомих кольорів і символів окремої політичної сили і мають чіткий підпис «Опозиційний блок».

До речі, свого часу серед жителів міста провели громадські слухання, опитування та анкетування і всі бажаючі мали можливість обговорити і підтримати кілька варіантів нової назви. 185 голосів зібрав варіант — Прокоф’євськ, 197 — Мирне. А понад 3 тисячі людей тоді проголосували за Покровськ.