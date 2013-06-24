У Міністерстві внутрішніх справ відбулося засідання комісії «Політика безпеки» Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України під головуванням очільника відомства Ігоря Клименка. Ішлося зокрема про зміни в законодавстві щодо цивільного захисту, впровадження Державного реєстру територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, і обговорення перших підсумків утілення проєкту служби освітньої безпеки.

«Цивільнийзахист — пріоритетне питаннядля МВС. Війна триває, і ворог продовжує цілеспрямовані обстріли цивільної та критичної інфраструктури. Тож запит людей на безпеку лише зростає. Нам довелося докорінно змінювати всі раніше чинні інструкції та вимоги до облаштування захисних споруд, систематизувати їх облік та поліпшувати інформування громадян», — зазначив міністр.

Т.в.о. голови ДСНС Андрій Даник доповів, скільки нині захисних споруд відповідають вимогам і як перевіряють укриття: «Нині майже 84% укриттів повністю відповідають вимогам. Щоквартально спільна комісія з ДСНС та органів державної влади здійснює перевірку сховищ. Крім того, активно допрацьовують нормативну базу щодо збільшення кількості модульних укриттів». Також очільник ДСНС поінформував про ситуацію зі сховищами на прифронтових територіях.

Окремо присутні порушили питання замінованості України і впровадження Державного реєстру територій, забруднених вибухонебезпечними предметами. Ігор Клименко зазначив, що попри постійні атаки ворога триває розмінування територій, адже від цього залежить економіка країни. Утім, він наголосив, що повноцінно налагодити цей процес буде можливо лише після завершення бойових дій.

Також на засіданні обговорили перші підсумки впровадження проєкту Служби освітньої безпеки та подальші виклики і завдання в цьому напрямі. Вирішили посилити перевірки та вдосконалити нормативну базу для збільшення кількості укриттів, повідомляє МВС.