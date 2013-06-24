Пріоритетні напрями для експорту вітчизняного асортименту рибної продукції розповіли представники Держпродспоживслужби під час засідання Круглого столу на тему: «Розвиток національної аквакультури. Сучасні виклики та шляхи їх вирішення», організованого Держрибагентством. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Захід об’єднав представників державних органів, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та бізнесу аквакультур з усіх куточків України.

На сьогодні відкрито ринки з експорту української риби та рибопродуктів, морепродуктів до країн ЄС, Азербайджану, Великобританії, Ізраїлю, Катару, Королівства Саудівська Аравія, Туреччини тощо. Останній ринок, який відкрила Держпродспоживслужба для українських виробників аквакультур – це Держава Кувейт в минулому році.

«На одному із фінальних етапів відкриття нового ринку з експорту риби та рибних продуктів – це Китай. Наразі готуємось до підписання Протоколу між Генеральною митною адміністрацією Китайської Народної Республіки та Держпродспоживслужбою щодо інспекційних, карантинних та санітарних вимог для водних продуктів дикого вилову, які експортуються з України до Китаю. Підписання цього документу є важливим кроком для подальшого затвердження ветеринарного сертифіката та відкриття ринку», - розповів заступник начальника управління державного контролю та обліку операторів ринку Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Анатолій Гамза.

Одним із важливим напрямом розвитку експортного потенціалу є експорт аквакультур до країни ЄС, особливо у частині євроінтеграційного напряму України. Наразі Держпродспоживслужба працює з Генеральним директоратом Європейської Комісії з охорони здоров’я та безпечності харчових продуктів (DG SANTE) щодо розширення видового потенціалу аквакультур для експортування. Також триває робота з Канадою, Бразилією, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Єгипет, Чилі, Корея, тощо.

Анатолій Гамза нагадав, що однією із вимог країн-партнерів є підтвердження відповідності продукції, яка експортується. Для цього під час дії воєнного стану діє механізм – здійснення позапланової перевірки компетентним органом України за заявкою суб’єкта господарювання, що таким чином забезпечує простежуваність безпечності харчового продукту.

Довідково

Сертифікати здоров’я для експорту аквакультур та продуктів з них з України оприлюднено на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі «Міжнародне співробітництво».