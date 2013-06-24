Ключові напрями підтримки обговорили в Києві Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та виконувач обов’язків заступника Держсекретаря США з політичних питань Джон Басс.

Денис Шмигаль подякував США за участь у Глобальному саміті миру та підтримку формули миру: «Ми зробили важливий крок до справедливого миру на європейському континенті».

Також сторони говорили про інтеграцію України в НАТО, відновлення української енергетики через програми USAID та спільні оборонні виробництва.

Окрему увагу учасники зустрічі зосередили на постачанні необхідної зброї для українського війська, насамперед засобів ППО. Прем’єр-міністр подякував США за рішення надавати Україні ракети для ЗРК Patriot у пріоритетному порядку.

Ще один важливий блок розмови — фінансовий. Як зауважив очільник українського уряду, цього року США надасть Україні 7,8 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки. Це, за його словами, допоможе зміцнити макрофінансову стабільність нашої держави, повідомляє Департамент комунікації Секретаріату КМУ.