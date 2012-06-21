Україна погодила положення так званої формули Штайнмаєра, визначені радниками глав держав нормандського формату в Мінську 1 вересня, але ніхто нічого не підписував. Так мирний план, оприлюднений Президентом Володимиром Зеленським, прокоментував у фейсбуці голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко. Тож загальний напрям — те, що Україна рухається до припинення кровопролиття на Донбасі, не поступаючись принциповими речами, — ні територіальною цілісністю, ні суверенітетом, ні навіть правом по-своєму трактувати мінські домовленості.
Напередодні глава держави наголосив, що місцеві вибори в ОРДЛО не відбудуться, якщо на Донбасі залишаться російські війська, а «формулу Штайнмаєра» має бути імплементовано в новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в цих районах. «Буде новий закон, який розроблятиме парламент у тісній співпраці та з публічним обговоренням із суспільством. І там не буде перейдено жодної червоної лінії. Саме тому немає і не буде ніколи ніякої капітуляції. Ніякої», — цитує УНІАН слова Президента.