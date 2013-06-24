Узв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, введенням воєнного стану та для уникнення незаконного використання країною-агресором відкритої інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника, та з метою посилення заходів безпеки, Мінстратегпром наголошує на такому.

При підготовці листів, які містять інформацію щодо виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг оборонного призначення, обсягів нарощування виробничих потужностей та іншої інформації, перелік та зміст якої може слугувати джерелом інформації для країни-агресора, установам, організаціям та суб’єктам господарювання всіх форм власності необхідно розглянути можливість обмеження доступу до такої інформації та враховувати вимоги Закону України «Про доступ до публічної інформації» і Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 в частині присвоєння грифу «Для службового користування».

Джерело: Мінстратегпром