Безпека на автошляхах, підготовка до осінньо-зимового періоду, розмінування територій та забруднення річки Сейм розглянули в четвер на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Серед питань порядку денного, яке обговорили члени комісії, — стан безпеки на автошляхах України та заходи щодо його поліпшення.

За інформацією Національної поліції, за січень — липень 2024 року на вулично-дорожній мережі країни зареєстровано понад 13 819 дорожньо-транспортних пригод. Для контролю за безпекою дорожнього руху, дотриманням ПДР, запобігання загибелі та травмуванню людей на території держави крім регіонів, де постійно тривають бойові дії, організовано та проведено комплекс профілактичних заходів. Зокрема, один із пріоритетних заходів для зниження рівня аварійності — контроль швидкісного режиму. А для зменшення аварій пасажирського автомобільного транспорту і посилення контролю за безпекою перевезень автобусами — такі заходи, як «Перевізник зима», «Автобус-2024» тощо.

Заслухавши інформацію, члени комісії серед іншого доручили обласним та Київській міській військовим (державним) адміністраціям:забезпечити виконання заходів з підвищення рівня безпеки, зокрема пішоходів та осіб з інвалідністю, велосипедистів, на перехрестях, у зонах обгону та на узбіччях; забезпечити належне експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі в населених пунктах в разі погіршення погодних умов;здійснювати контроль габаритно-вагових параметрів транспортних засобів;активізувати профілактично-роз’яснювальну роботу серед учасників дорожнього руху.

Важливим питанням порядку денного комісії став стан підготовки центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування до дій в осінньо-зимовий період 2024/2025 років.З доповідями виступили представники Міненерго, МОЗ, Мінінфраструктури, Агентства відновлення, Національної поліції та ДСНС. Вживають усіх необхідних заходів для сталого проходження опалювального сезону та підготовки житлового фонду, об’єктів теплопостачання, водопровідно-каналізаційного і дорожньо-мостового господарств, а також паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду.

З урахуванням наведеної інформації комісія надала доручення відповідальним органам центральної влади та обласним і Київській міській військовим (державним) адміністраціям. Серед завдань такі:забезпечити готовність автономних джерел енергозабезпечення, тримати в готовності резервні джерела електроживлення котелень (дизель-генератори, відомчі електростанції) та забезпечити оперативне їх залучення в разі відключення електропостачання;перевірити справність матеріально-технічних засобів, обладнання та оснащення пунктів незламності, що переведені в режим готових до відкриття, відповідно до їхнього цільового призначення; прискорити відновлення зруйнованих/пошкоджених об’єктів теплопостачання, водопостачання та водовідведення для своєчасної та якісної підготовки до опалювального періоду 2023/2024 років і сталого його проходження;забезпечити своєчасне створення запасів альтернативних видів палива (дрова, пелети та інше) тощо.

На засіданні Державної комісії ТЕБ та НС обговорили стан розмінування територій України, забруднених вибухонебезпечними предметами під час проведення АТО, Другої світової та інших війн, а також унаслідок бойових дій. Як зазначили в Міністерстві оборони, рф використовує всі види озброєння, зокрема заборонені конвенціями, і це призводить до забруднення мінами і вибухонебезпечними предметами значної частини території України. Потенційно забрудненими вважаються всі території, на яких тривали або тривають активні бойові дії, які перебувають у тимчасовій окупації, й ті, по яких було завдано авіаційних, ракетних та артилерійських ударів. Нині Україна — одна з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами країн.

До розмінування деокупованих територій України залучено підрозділи ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, ДСНС, вибухотехнічної служби Національної поліції та сертифікованих операторів протимінної діяльності.

За підсумками розгляду цього питання наголошено на продовженні завдань та заходів з розмінування територій. Крім цього, вирішено посилити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо порядку дій та правил поводження в разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Важливим пунктом порядку денного комісії стало питання забруднення річки Сейм у Сумській та Чернігівській областях та можливе забруднення річки Десна в Чернігівській та Київській областях.Представники Міндовкілля повідомили, що ситуація з якістю води в річках Сейм та Десна контрольована і загрози питному водопостачанню немає. Усі відповідні служби проводять постійний моніторинг якості води. За попередньою оцінкою, жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів у річках Сейм та Десна не виявлено. Зафіксовано забруднення органічного характеру. Цю ситуацію було розглянуто на регіональних засіданнях ТЕБ та НС в Київській, Сумській і Чернігівській областях.

За підсумками обговорення вирішено, що заборону купання, виловлювання риби та використання води для господарських потреб буде продовжено. Слід встановити відповідні таблички та організувати проведення серед населення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо небезпеки користування водою річок Сейм і Десна.Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування дано доручення для локалізації й ліквідації забруднення на цих річках.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ