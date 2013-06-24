За підсумками зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка пройшла на базі американських ВПС «Рамштайн» у Німеччині, не було гучних публічних заяв щодо обсягів та видів військової допомоги Україні. Проте це радше пов’язано з необхідністю зберігати таємницю щодо важливих оборонних рішень. Українська сторона теж не робила конкретних коментарів, про що вдалося домовитися учасникам Контактної групи.

Проте по завершенні зустрічі міністр оборони Олексій Резніков написав у Twitter: «Підсумки «Рамштайну-11»: росія наближається до Нюрнберга-ІІ. Кожна зустріч у такому форматі не лише дає більше корисних подарунків для української армії, а й спрямована на притягнення злочинців до відповідальності».

А напередодні Олексій Резніков анонсував, що на зустрічі у «Рамштайні» не лише йтиметься про поточні потреби ЗСУ, а й буде вироблено подальшу стратегію на 2023 рік і проведено розподіл програм допомоги між усіма силами оборони України. «Ми відчуваємо підтримку партнерів і працюватимемо на перемогу», — наголосив міністр.

Відкриваючи зустріч Контактної групи, міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Україна найбільше потребує посилення протиповітряної оборони.

«Додаткові комплекси ППО та боєприпаси до них — пріоритет номер один у найближчій перспективі. США й надалі залучатимуть партнерів та союзників, наголошуватимуть, щоб Україна отримувала найсучасніші системи ППО», — пообіцяв глава Пентагону.

На цьому наголосив і очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі: «Акцент робиться на потужну систему ППО в Україні. Акцент саме на наземні системи. Надання F-16 — політичне питання, і вирішуватиме його політичне керівництво».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг теж підкреслив, що союзники зосереджують зусилля на посиленні спроможності української ППО, повідомляє Укрінформ. «Пріоритет — протиповітряна оборона. Ми отримали нові оголошення від Сполучених Штатів про додаткові ракети для чотирьох батарей Patriot, надзвичайно передових систем захисту. Норвегія та інші країни поставили NASAMS. Деякі «Т»-системи поставили Франція та Італія, тож союзники активізуються. Але, звичайно, що більше, то краще», — сказав очільник НАТО.

Олексій Резніков повідомив, що в межах засідання Контактної групи пройшла зустріч глав оборонних відомств країн, які входять до так званої танкової коаліції. За його словами, на зустрічі підписали протокол про наміри щодо створення в Польщі центру технічного обслуговування та обслуговування основних бойових танків Leopard 2, поставлених в Україну раніше. «Це сприятиме зміцненню нашої співпраці та можливостей українських захисників», — зазначив Олексій Резніков.

Під час «Рамштайну-11» Чехія висловила готовність модернізувати ще кількадесят танків Т-72 у межах спільного проєкту зі США та Нідерландами, щоб посилити військову підтримку Києва. Заступник чеського міністра оборони Даніель Блажковець розповів, що Чехія в питанні допомоги Україні «поєднує максимальні пожертви з армійських запасів, закупівлі з державних фондів, спільнокошт і комерційні постачання». Він додав, що нинішні пріоритети Праги у плані збройної підтримки Києва — надання БМП-2, танків, боєприпасів великого калібру, засобів радіоелектронної боротьби, розвідки та протиповітряної оборони.

Міністр оборони Латвії Інара Мурнієце оголосила про рішення Риги передати Києву всі наявні в латвійської сторони переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. «Ми зробимо все можливе, щоб доставити їх в Україну якнайшвидше», — пообіцяла вона. Міністр повідомила, що Рига разом з іншими союзниками працює над новою ініціативою з підготовки солдатів Збройних сил України в Латвії.

Про передачу Україні бронеавтомобілів за підсумками «Рамштайну» заявила Португалія. Як повідомила міністр національної оборони країни Елена Каррейрас, Лісабон відправить в Україну п’ять броньованих рятувальних і медичних машин: три типу M113 і дві типу M577.