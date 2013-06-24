Міністерство економіки, Мінцифри та Google Україна запустили платформу з безкоштовними ресурсами для вивчення ШІ (штучного інтелекту). Курси безплатні й доступні українською та англійською мовами.

«Важливо, щоб українці опанували інструмент штучного інтелекту для підвищення своєї конкурентоспроможності. Завдяки навчальній платформі кожен зможе навчитися тому, як завдяки ШІавтоматизувати обчислення, обробку контенту, типові відповіді клі-єнтам та чимало іншого. Цей курс для кожного — від керівниківи і маркетологів до юристів і освітян. Ми вдячні Google Україна за співпрацю у створенні зручного інструменту. Це не просто нові зна-

ння, а реальні можливості, щоб кожен міг зростати», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Навчання орієнтовано як на новачків, так і на досвідчених фахівців. Компанія Google Україна втілює проєкт у межах довгострокової співпраці з Міністерством економіки та Міністерством цифрової трансформації за інформаційної підтримки платформи «ДіяОсвіта», повідомляє Мінекономіки