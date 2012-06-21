«Після оприлюднення проєкту бюджету на 2020 рік у ЗМІ поширюється інформація про зменшення видатків на субсидії, що призведе до скорочення кількості одержувачів. За повідомленнями медіа, їх чисельність зменшиться на 10%, — написала на своїй офіційній сторінці у фейсбуці міністр соціальної політики Юлія Соколовська. — Хочу запевнити, що ця інформація не відповідає дійсності і є результатом неправильної інтерпретації фактів. Скорочення видатків не призведе до скорочення одержувачів!
Більше того, видатки на субсидії переглянуто вже цього року, і наразі у держбюджеті 2019 року на них заплановано близько 47 мільярдів гривень, яких достатньо. Тобто фактично ніякого «скорочення» немає.
Влада не збирається відмовляти отримувачам субсидій!
У проєкті бюджету на 2020 рік закладено 47 628,6 мільйона гривень на виплату пільг і субсидій. Цієї суми вистачить для задоволення потреб усіх категорій населення, які потребуватимуть державної допомоги з оплатою комунальних послуг!
Якщо порівнювати із цифрами, включеними до бюджету на цей рік (55,1 мільярда гривень), то закладені 47,6 мільярда — справді менше. Але це скорочення спричинено виключно економічними чинниками: за рахунок індексації пенсій, збільшення рівнів мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму доходи українців зросли. Відповідно зменшився і розмір субсидій, які держава виплачувала громадянам.
Тому ще раз підкреслюю: «скорочення» видатків не призведе до скорочення одержувачів!
Мінсоцполітики постійно здійснює моніторинг проблем, які виникають у громадян при отриманні субсидій і на підставі їхніх звернень готує зміни до порядку надання субсидій. Наразі опрацьовується питання щодо внесення змін для посилення ефективності цієї програми та доступності для громадян, що особливо важливо перед початком опалювального періоду».