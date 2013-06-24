29 квітня відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з делегацією Парламентської асамблеї НАТО на чолі з її президентом Маркосом Перестрелло. Одна з важливих тем, яку обговорили сторони, — поглиблення оборонної співпраці та розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Прем’єр-міністр наголосив на ефективності та дієвості данської моделі підтримки оборонної промисловості нашої держави та закликав продовжити розвиток цього інструменту. Крім того, розглянули шляхи допомоги ПА НАТО Україні не лише в короткостроковій, а й у довгостроковій перспективі.

«Дійшли згоди, що Європа, США та Україна повинні працювати разом для встановлення справедливого тривалого миру. Будь-яка угода має бути ухвалена з надійними гарантіями безпеки», — підкреслив Денис Шмигаль. Він подякував Парламентській асамблеї НАТО за підтримку — політичну і військову — у протидії російській агресії та сприянні курсу України на членство в Альянсі.

«Парламентська асамблея відіграє важливу роль у підтримці єдності союзників з Альянсу», — зазначив Денис Шмигаль, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.