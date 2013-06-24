У вівторок відбулася зустріч Прем’єр­міністра Дениса Шмигаля і Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена. З української сторони також були присутні міністри фінансів Сергій Марченко, юстиції Денис Малюська, заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра. З американської — спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Урядовці обговорили подробиці чергового пакета військової допомоги від США обсягом 400 мільйонів доларів. Денис Шмигаль наголосив на потребі посилити ППО в Україні зокрема для захисту енергетичних об’єктів. Американська сторона запевнила, що Сполучені Штати працюють у цьому напрямі. Інша важлива тема діалогу — конфіскація російських активів. Україна та США шукають рішення, як використати їх на користь нашої держави. Під час зустрічі було зазначено, що приватні компанії зі США зацікавлені в інвестиціях в Україну. У цьому контексті сторони обговорили створення спроможностей для інвестицій приватного сектору.

Прем’єр­міністр подякував адміністрації Президента Джо Байдена й американському народові за величезну підтримку, яку США надають Україні від початку повномасштабного вторгнення росії, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.