У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA у Києві відбувся захід, покликаний нагадати про жорстокі злочини росії щодо українських дітей та необхідність підтримки від міжнародної спільноти для їх припинення.

Захід відбувся в день другої річниці видачі Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт російського диктатора володимира путіна та уповноваженої з прав дитини марії львової-бєлової за незаконну депортацію українських дітей.

Вистава «Птах на горищі» Національного театру імені Марії Заньковецької розповідає історію 13-річної дівчини з окупованого Маріуполя, яку російські військові розлучили з мамою під час «фільтрації». Єдиний спосіб спілкуватися з нею — записувати відео на горищі будинку російської родини, в яку потрапила дитина.

«Два роки тому світ визнав те, що ми знали із самого початку: ці злочини не можна ігнорувати. Але самого ордера замало. Поки наші діти залишаються в росії, їх зросійщують, мілітаризують та змушують забути, хто вони», — наголосила радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Радниця-уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук зазначила, що ініціативу Bring Kids Back UA створено як відповідь на цей російський злочин. Її мета — знайти дітей, повернути їх додому й допомогти реінтегруватися в українське суспільство.

У межах заходу також відбулася презентація виставки «Вкрадене дитинство». Експозиція складається з робіт сучасних українських художників на тему примусової депортації українських дітей: відеоарту Михайла Алексеєнка та скульптур Юлії Беляєвої.

На заході були присутні іноземні дипломати, представники міжнародних організацій, громадські діячі та митці, повідомляє Офіс Президента.