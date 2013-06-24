Відбувся перший день засідання Міжвідомчого керівного комітету Національного політичного діалогу з питань інтегрованого управління водними ресурсами в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ця зустріч знаменує собою вирішальний момент для України, оскільки вона продовжує узгоджувати свою стратегію управління водними ресурсами з європейськими та міжнародними стандартами, одночасно долаючи наслідки військової агресії росії у секторі водопостачання та санітарії.

«Основним завданням водної політики є забезпечення людей питною водою, постачання її для господарських потреб, охорона водного середовища і обмеження наслідків повеней і посух. Водну політику України визначено в основному стратегічному документі – Водній стратегії України до 2050 року, що схвалена Урядом 9 грудня 2022 року», — зазначив перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.

Зустріч проходила під головуванням Міндовкілля та організована за підтримки Програми «ЄС для довкілля: водні ресурси та екологічні дані», де обговорювався прогрес, досягнутий щодо імплементації водного законодавства ЄС, виконання Національної водної стратегії на період до 2050 р. та завершення розробки планів управління річковими басейнами України.

«Україною виконана значна робота по впровадженню вимог законодавства ЄС щодо управління водними ресурсами. Нам вже вдалося досягти значного прогресу в імплементації Водної Рамкової директиви, розроблено перші проекти Планів управління для 9 басейнів річок. Цього року вони мають бути завершені, а з наступного року почнуть впроваджуватись заходи для досягнення «доброго» стану вод та повоєнного відновлення пошкодженої інфраструктури водогосподарських об’єктів», — зазначив Олександр Краснолуцький.