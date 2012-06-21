Проблеми з видачею робочих віз до Польщі для українців можуть виникнути вже в листопаді через неготовність консорціуму, якого польське МЗС оголосило переможцем тендеру на послуги візових центрів.

Таку думку висловили опитані УНІАН експерти. За їхніми оцінками, якщо навіть результати відбору підтвердять апеляційні інстанції, ніхто не встигне виконати основну вимогу конкурсу – за 60 днів відкрити фірмові офіси у 18-ти містах України та найняти майже 500 співробітників.

«У нас був великий проєкт, для якого було потрібно до 200 осіб технічного персоналу. Два місяці працювала наша команда Департаменту кадрів з 10-ти осіб: відібрати резюме, провести співбесіди, дочекатися співробітника, який може в останній момент передумати або знайти вигідніший для себе варіант, юридично все оформити та поінформувати профільні держоргани. Це був напружений проєкт. Я б не взявся набирати за такий же термін у 2,5 раза більше людей», - сказав заступник директора з кадрів однієї великої компанії.

На його думку, єдиний варіант виконати таке завдання – заручитися підтримкою центрів зайнятості й найняти аутсорсингову компанію. «Але це великі витрати. Під такий проєкт – в середньому, приблизно 3,5 млн грн. Я слабо уявляю, як фірма, що включила в тендерну пропозицію чималі виплати тільки на такі послуги, могла обійти конкурентів за ціною», – додав він.

Представник керівництва одного з візових центрів вважає, що фізично відкрити представництва у 18-ти містах нереально за такий короткий термін. «У нашої компанії був досвід створення трьох візових центрів за два місяці. Це був виклик. Ви ж повинні не просто найняти готовий офіс, поставити там 10 стільців і комп'ютер. Це суворі вимоги до кількості співробітників, квадратури, стилю, обладнання та сервісів. Тобто без ремонту й укладення контрактів з підрядниками, наприклад, з тими ж операторами зв'язку для розсилки смс, не обійтися. Як ви розумієте, тільки договірна робота займе кілька тижнів», – зазначив співрозмовник агентства. За його словами, мало найняти працівника – необхідно його навчити. «Робота з даними має свою специфіку. Неправильно заповнена анкета – це відмова у візі або, як мінімум, втрата часу на виправлення помилок. Підготовка персоналу займає не менше двох тижнів. І це не страхує від помилок виконавця, які зникнуть тільки з досвідом», – пояснив він.

На думку експерта, переможець тендеру зможе надавати послуги, якщо тільки він користується прихильністю МЗС Польщі. «На підготовку візовому оператору дають два місяці, але фактично він повинен запрацювати в кінці листопада. Тобто за великим рахунком є 4 місяці, за які насилу, але реально відкрити офіси у 6-7 найбільших містах і поступово розширювати мережу. Що це означає для трудових мігрантів? По-перше, доведеться поки їздити за візами в інші міста. Але головне, це пропускна здатність. Необхідно обробити кількасот тисяч заявок. Одна справа, якщо над цим працюють 18 центрів і зовсім інша, якщо вдвічі менше. У МЗС Польщі це прекрасно розуміють, але чомусь приймають ці ризики», – пояснив експерт.

У великій рекрутинговій компанії, що надає послуги з працевлаштування в Польщі, УНІАН повідомили, що за дефіциту візових послуг і без того жорстка конкуренція серед посередницьких фірм посилиться. «Вийде, що конкурс на одну візу збільшиться. Уявіть, що є можливість обробити тільки одну анкету. Подалися ми й наші конкуренти, компанія Personnel Service, яка увійшла в консорціум-переможець. Який вибір зроблять у візовому центрі – зрозуміло», - риторично запитав співрозмовник.

Як повідомлялося, посольство Польщі 11 червня оголосило французько-польський Консорціум TLScontact (група Teleperformance) – Personnel Service переможцем тендеру з обслуговування польських консульств у 5-ти містах. Вартість контракту на три роки складе близько 34 млн євро. Три компанії з найменшими цінами відсіяли за формальними ознаками. Тендер оскаржений у Національній Апеляційній палаті Польщі.

Як раніше повідомляв «Урядовий кур’єр» в Польщі перебуває і працює приблизно півтора мільйона українців. Це значний людський капітал, який цінують в Польщі, а частина з українців, набравшись досвіду та фінансових ресурсів могла б згодом успішно інвестувати у розвиток власного бізнесу в Україні.