Уряд підтримав зміни до ліцензування перевізників, ініційовані Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури та Державною службою безпеки на транспорті. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів 18 червня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ключова мета змін – швидка та повністю оцифрована процедура отримання ліцензії на перевезення, що буде відповідати європейським стандартам.

Мова йде про діяльність автомобільних перевізників в галузі міжнародних перевезень пасажирів та вантажів, перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів та внутрішніх перевезень пасажирів.

“За минулий рік Укртрансбезпека видала більше 11,5 тисяч ліцензій – всі 100% ліцензій видані електронно. Надходження до державного бюджету склали понад 31 млн грн. Ухвалена постанова дає можливість удосконалити вже наявну процедуру та створити передумови для доброчесного та конкурентного ведення бізнесу перевізниками. Ключова зміна – припинення видачі ліцензій за спрощеною процедурою. Окрім цього, запроваджується вимога про наявність свідоцтв професійної компетентності у водіїв та уточнені вимоги до освіти технічного персоналу, що обслуговують підприємства, механізми зупинення та відновлення чинності ліцензій у разі недобросовісного ведення бізнесу”, – заявив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

З часу набрання чинності змін до постанови припиняється спрощена процедура видачі ліцензій на перевезення, так звані “воєнні ліцензії”. Зауважимо, що видані раніше ліцензії залишаються чинними. Разом з тим, перевізники, які отримали ліцензії за спрощеною процедурою, повинні будуть протягом пів року оновити дані в своїх ліцензійних справах відповідно до вимог.

Окрім цього, зміни дають можливість забезпечити інтеграцію Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки з реєстрами Міністерства юстиції, Державної податкової служби, Пенсійного фонду.

Також, зменшується термін розгляду заяв на отримання ліцензій з 5 до 3 робочих днів.

Норма щодо обов’язкового проходження водіями професійного навчання та наявності сертифіката професійної компетентності набуде чинності через один рік після ухвалення змін до постанови. Таким чином, буде можливість забезпечити проходження відповідного навчання та отримання вказаних сертифікатів. Необхідність професійного навчання визначена європейськими стандартами, зокрема профільною Директивою ЄС.