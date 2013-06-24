Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провели зустрічі з делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки у складі сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, які перебували з візитом у нашій країні.

Глава держави зазначив, що черговий візит двопартійної делегації Конгресу свідчить про незмінну підтримку України від Сполучених Штатів. Він розповів про ситуацію на полі бою, першочергові потреби Сил оборони України та кроки в реалізації формули миру.

Володимир Зеленський наголосив на важливості отримання військово-технічної допомоги від партнерів, зокрема систем ППО та ракет до них.

Під час зустрічі також обговорили подальшу підтримку у зміцненні обороноздатності нашої держави, посиленні економічної стійкості та відновленні справедливого миру для України. Окрему увагу приділили євроатлантичній інтеграції нашої держави, повідомляє офіс Президента.

Денис Шмигаль під час зустрічі із сенаторами зазначив, що продовження двопартійної підтримки США важливе для України й надалі. Та подякував за голосування в Сенаті потрібних для України ініціатив.

Прем’єр-міністр означив наші потреби в посиленні протиповітряної оборони. «Перші літаки F-16 вже в Україні, і тут надзвичайно цінна допомога США в навчанні українських пілотів», — сказав Денис Шмигаль.

Глава українського уряду поінформував сенаторів про пріоритети держави, зокрема щодо імплементації реформ, і подякував за допомогу США у відновленні української енергетики.

«Серед головних викликів — підготовка до опалювального сезону. Відновлюємо зруйноване та децентралізуємо нашу енергосистему, щоб зробити її менш вразливою до атак росії», — зазначив Прем’єр.

Окрему увагу сторони приділили замороженим російським активам. Денис Шмигаль наголосив, що важливо їх повністю конфіскувати і спрямувати кошти на нагальні потреби України й нашу відбудову, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.