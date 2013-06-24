На 4 місяці продовжено термін поданих суб'єктами господарювання декларацій про провадження господарської діяльності щодо здійснення операцій з оброблення відходів. Відповідні зміни затвердив Кабінет Міністрів України своєю постановою. Вони допоможуть забезпечити належне виконання положень Закону України “Про управління відходами”. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Нагадаємо, реформа управління відходами вводить для підприємств багато нових правил. Так, суб'єкти господарювання, які обробляють відходи, зобов'язані отримати дозвіл на операції з оброблення відходів. Але Уряд, враховуючи воєнний стан, дав час бізнесу адаптуватися до нових умов роботи в рамках реформи і дозволив документи на здійснення операцій з оброблення відходів підприємствам отримати за декларативним принципом та працювати за ними до 9 червня 2024 року. Тепер же цей термін ще буде продовжено – до 9 жовтня 2024 року. Тобто підприємства, які подали декларації, можуть працювати за ними ще чотири місяці, але впродовж цього часу необхідно зібрати всі документи та отримати дозвіл.

Компанії, які не подали раніше декларації, і хочуть вести відповідну діяльність, мають отримати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів до початку такої діяльності. Такі вимоги встановлює Закон “Про управління відходами”.

Це стосується усіх підприємств, які проводять хоч якісь операції з оброблення відходів (відповідно до свого технологічного циклу). Наприклад, дозволи необхідно отримати майже всім суб'єктам господарювання, які працюють у сфері медицини, в гірничій галузі, картонно-паперовій, металургійній, з переробкою пластику, проводять очищення нафтопродуктів (переробка масел, олив), проводять сортування відходів (сортувальні станції), спалювання, компостування, отримання біогазу або біологічне оброблення тощо.

Щоб отримати Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів необхідно подати заяву до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та додати до неї документи. Перелік документів залежить від операцій, що здійснюватимуться (наприклад, для захоронення відходів, для спалювання відходів). Дозволи є безстроковими, крім дозволу на захоронення відходів, який видається на розрахунковий строк експлуатації полігону.

“Ми розуміємо, що підприємствам не завжди просто адаптуватися до нових умов, які запроваджує реформа. Тому зі свого боку намагаємося максимально допомагати їм. Зараз, наприклад, ми стикнулися з тим, що суб’єкти господарювання роблять багато помилок при подачі заяв на отримання дозволу. І тому вирішили продовжити термін дії декларацій, щоб дати можливість підприємствам спокійно отримати дозволи, – пояснює директорка Департаменту цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами Міндовкілля Євгенія Попович.

Більше того, Міністерство планує в рамках експериментального проєкту встановити спрощену процедуру отримання дозволів для підприємств, які працюють з відходами, що не є небезпечними та мають мінімальний вплив на довкілля. Наприклад, це суб’єкти господарювання, що здійснюють збирання/перевезення відходів, що не є небезпечними, а також проводять операції сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння (природнім шляхом), подрібнення відходів та інше. Також це стосується компаній, які використовують відходи деревини для виробництва теплової енергії для внутрішніх потреб і підприємств, що самостійно захоронюють свої відходи на власних полігонах (на місці утворення відходів).