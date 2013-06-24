Україна й надалі розбудовуватиме інтерконектори та збільшуватиме міждержавні перетини з європейськими країнами для нарощування обсягів імпорту та експорту електроенергії. На цьому наголосив міністр енергетики Герман Галущенко в день другої річниці синхронізації української енергосистеми з європейською ENTSO-E.

«Від’єднання від енергосистеми рф і білорусі, 21 день роботи в ізольованому режимі, захоплення ворогом енергетичних об’єктів і постійні атаки — це все випробовувало нас на міцність. Але українська енергосистема встояла. Ми довели її стійкість і вже 16 березня 2022 року приєдналися до континентальної ENTSO-E», — нагадав він.

Міністр подякував міжнародним партнерам України за підтримку в ті складні часи і особливо відзначив зусилля європейського комісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, яка невпинно підтримує нашу країну на шляху приєднання до європейської сім’ї та інтеграції наших енергетичних ринків.

«Синхронізація з європейською енергомережею посилила і Україну, і Європу. Можливість імпортувати електроенергію із країн-партнерів дала нам змогу втримати енергосистему під час прицільних ворожих атак. Водночас українська електроенергія допомогла європейським партнерам знизити залежність від російських енергоресурсів. Улітку 2022 року ми почали експортувати електроенергію європейським сусідам», — зазначив очільник Міненерго.

Герман Галущенко нагадав, що на сьогодні пропускна спроможність міждержавних перетинів дає Україні змогу експортувати майже 550 МВт та імпортувати приблизно 1700 МВт.

«Попереду ще багато роботи: розбудова інтерконекторів і подальше збільшення міждержавних перетинів. Але вже безсумнівно: Україна — невід’ємна частина європейської сім’ї, Україна — європейський енергетичний хаб!» — резюмував міністр.

В ефірі Національного телемарафону «Єдині новини» він зазначив, що Україна не планує продовжувати транзитний контракт з російським газпромом після 31 грудня 2024 року.

«Можу підтвердити, що ми не плануємо укладати жодних додаткових угод або пролонгувати чинність цієї угоди», — сказав Герман Галущенко.

Очільник Міненерго наголосив, що торік було проведено стрес-тест української газотранспортної системи і підземних газових сховищ, який довів, що система може функціонувати і без транзиту. Герман Галущенко нагадав про заяву європейського комісара з питань енергетики Кадрі Сімсон щодо незацікавленості ЄС у продовженні транзитного контракту з росією.

«Є ініціатива ЄС RepowerEU, яка передбачає, що до 2027 року європейські країни повністю позбудуться російського газу — не тільки трубопровідного, а всього, зокрема LNG», — додав міністр.

Він зазначив, що нині на ринку достатньо альтернатив російському газу. Окремі європейські країни вже пішли цим шляхом, зокрема Німеччина, яка за півтора року звела залежність від російського газу фактично до нуля.

Герман Галущенко додав, що Україна також активно посилює свою енергетичну безпеку і незалежність, зокрема за рахунок нарощування внутрішнього газовидобутку.

А в інтерв’ю Укрінформу міністр енергетики розповів, що вукраїнських сховищах цієї зими було майже 3 мільярди кубометрів газу нерезидентів. «Торік ми зробили багато на законодавчому рівні, застосували всі європейські директиви, сертифікували самі сховища відповідно до європейських норм, і це теж дуже допомогло. Гадаю, що цього року на зиму в наших сховищах буде набагато більше газу нерезидентів», — висловив сподівання очільник Міненерго. Він нагадав, що для внутрішнього споживання з урахуванням власного видобутку Україні потрібно приблизно 15 мільярдів кубів, а в наснайбільші сховища в Європі — понад 30 мільярдів кубометрів. Тож майже 15 мільярдів кубічних метрів можемо запропонувати європейцям. Важливо, що європейські трейдери та великі компанії вважають наші газосховища надійними, навіть попри війну та ракетні обстріли.

Джерело:

Міністерство енергетики