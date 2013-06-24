Проект із підготовки фахівців з реабілітації за дуальною формою здобуття освіти розширюється

За вісім місяців після запуску Уряд розширив експериментальний проект із підготовки фахівців з реабілітації у сфері охорони здоров’я за дуальною формою здобуття освіти. Відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів України 29 квітня 2025 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Постанова визначає критерії, відповідно до яких до експериментального проекту можуть долучитися приватні заклади охорони здоров’я та найкращі у наданні реабілітаційної допомоги медзаклади в системі Міністерства оборони України. Такі лікарні можуть стати хорошими базами для практичного навчання студентів, але не є законтрактованими з Національною службою здоров’я України та/або не перебувають у спроможній мережі. Постанова також дозволяє долучитися до експериментального проекту всім закладам вищої освіти, які відповідають критеріям.

Крім того, внесені зміни до відбору студентів для участі в експериментальному проекті – відтепер пропускний бал розраховуватимуть не за всіма дисциплінами, а лише тими, що формують спеціальні компетентності фізичного терапевта/ерготерапевта або їхніх асистентів.

З огляду на потребу у фахівцях з реабілітації постанова також дозволила у межах експериментального проекту обіймати посаду фізичного терапевта або ерготерапевта студентам, які пройшли відбір для участі в ньому та мають досвід роботи на посаді асистента фізичного терапевта або асистента ерготерапевта не менше одного року. Цю зміну запровадили після регулярних консультацій із висококваліфікованими й досвідченими фахівцями у сфері реабілітації.

Нагадаємо, дворічний експериментальний проект запровадили у серпні 2024 року. До нього долучилися чотири заклади вищої освіти: Дніпровський та Сумський державні медичні університети; Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського; Національний університет фізичного виховання і спорту України. Крім того, до проекту долучилися окремі заклади охорони здоров’я спроможної мережі чи законтрактовані НСЗУ та студенти. З-поміж студентства долучитися до проекту могли ті, хто навчаються щонайменше три роки на денній формі навчання за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» (227 «Фізична терапія, ерготерапія»); мають показник успішності за попередній навчальний рік не менше 80%; АБО під час вступу на магістерський рівень вищої освіти отримали щонайменше 75% максимальної кількості балів для вступу на спеціальність 227 тощо. Кожен студент-учасник проекту здобуває освіту за дуальною формою за навчальним планом, погодженим як вишем, так і закладом охорони здоров’я. Час практичного навчання на робочих місцях становить від 45 до 60%. Важливо наголосити, що студенти-учасники проекту проходять освітню програму на робочому місці під керівництвом досвідчених координатора та наставника.

Проект із підготовки фахівців з реабілітації за дуальною формою здобуття освіти розширюється

За вісім місяців після запуску Уряд розширив експериментальний проект із підготовки фахівців з реабілітації у сфері охорони здоров’я за дуальною формою здобуття освіти. Відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів України 29 квітня 2025 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Постанова визначає критерії, відповідно до яких до експериментального проекту можуть долучитися приватні заклади охорони здоров’я та найкращі у наданні реабілітаційної допомоги медзаклади в системі Міністерства оборони України. Такі лікарні можуть стати хорошими базами для практичного навчання студентів, але не є законтрактованими з Національною службою здоров’я України та/або не перебувають у спроможній мережі. Постанова також дозволяє долучитися до експериментального проекту всім закладам вищої освіти, які відповідають критеріям.

Крім того, внесені зміни до відбору студентів для участі в експериментальному проекті – відтепер пропускний бал розраховуватимуть не за всіма дисциплінами, а лише тими, що формують спеціальні компетентності фізичного терапевта/ерготерапевта або їхніх асистентів.

З огляду на потребу у фахівцях з реабілітації постанова також дозволила у межах експериментального проекту обіймати посаду фізичного терапевта або ерготерапевта студентам, які пройшли відбір для участі в ньому та мають досвід роботи на посаді асистента фізичного терапевта або асистента ерготерапевта не менше одного року. Цю зміну запровадили після регулярних консультацій із висококваліфікованими й досвідченими фахівцями у сфері реабілітації.

Нагадаємо, дворічний експериментальний проект запровадили у серпні 2024 року. До нього долучилися чотири заклади вищої освіти: Дніпровський та Сумський державні медичні університети; Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського; Національний університет фізичного виховання і спорту України. Крім того, до проекту долучилися окремі заклади охорони здоров’я спроможної мережі чи законтрактовані НСЗУ та студенти. З-поміж студентства долучитися до проекту могли ті, хто навчаються щонайменше три роки на денній формі навчання за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» (227 «Фізична терапія, ерготерапія»); мають показник успішності за попередній навчальний рік не менше 80%; АБО під час вступу на магістерський рівень вищої освіти отримали щонайменше 75% максимальної кількості балів для вступу на спеціальність 227 тощо. Кожен студент-учасник проекту здобуває освіту за дуальною формою за навчальним планом, погодженим як вишем, так і закладом охорони здоров’я. Час практичного навчання на робочих місцях становить від 45 до 60%. Важливо наголосити, що студенти-учасники проекту проходять освітню програму на робочому місці під керівництвом досвідчених координатора та наставника.