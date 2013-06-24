27 березня 2025 року делегація високопосадовців відвідала один з об’єктів проекту із встановлення сонячних панелей «Промінь надії» в межах ініціативи із забезпечення надійного електропостачання медичних закладів по всій Україні. Очолили візит директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський, Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, Міністр енергетики України Герман Галущенко та заступник Міністра охорони здоров’я України Ігор Копач. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ініціатива започаткована у 2023 році Європейською Комісією у співпраці з італійською компанією Enel та реалізується через Фонд підтримки енергетики України. Цей проект є частиною ширших зусиль зі зміцнення енергетичної стійкості України та впровадження сталих рішень для роботи критичної інфраструктури. Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM) та органи цивільного захисту Італії надали допомогу у координації та транспортуванні переданих сонячних панелей, гарантуючи, що всі вони досягнуть України.

«Промінь надії» є ще одним потужним свідченням нашої солідарності з Україною у сфері енергетики. Підтримка у транспортуванні та логістиці через Механізм цивільного захисту ЄС стала справжнім порятунком для України в умовах жорстокої російської агресії. Це дозволило здійснити постачання життєво необхідної гуманітарної допомоги та важливого енергетичного обладнання, яке надали держави-члени ЄС. Разом із фінансовим внеском ЄС до Фонду підтримки енергетики України (UESF) це відіграє ключову роль у розгортанні генерації відновлюваної електроенергії для критичної інфраструктури, забезпечуючи наявність електроенергії тоді, коли це найбільше потрібно», – заявила Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Реалізація проекту «Промінь надії» означає новий етап для Фонду підтримки енергетики України, який було започатковано з метою проведення ремонтів енергетичної інфраструктури та допомоги Україні у відновленні енергопостачання після російських атак. Хоча аварійні ремонти залишаються пріоритетом, Фонд зараз переорієнтовується, щоб також підтримувати довгострокову стійкість енергосистеми України за допомогою сталих енергетичних рішень.

«Цей проект – не просто джерело надійного енергопостачання для лікарень, він символізує перехід до довготривалих енергетичних рішень для України», – зазначив директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський. «Хоча нагальні ремонти інфраструктури залишаються першочерговими, такі ініціативи, як «Промінь надії», демонструють, як Фонд підтримки енергетики України може сприяти створенню більш стійкої та самодостатньої енергетичної системи».

Після завершення будівництва на зазначеному обʼєкті сонячна електростанція потужністю 102 кВт, оснащена панелями, які було передано у межах ініціативи Європейської комісії «Промінь надії» 2023 року, забезпечуватиме роботу основних медичних служб, зокрема операційних, відділень інтенсивної терапії та систем очищення води. Завдяки акумуляторній системі потужністю 100 кВт·год., що фінансується за рахунок грантової підтримки ЄС, об’єкт зможе працювати на повному навантаженні понад годину, забезпечуючи безперервність життєво важливих процедур під час перебоїв у постачанні електроенергії.

Ініціатива «Промінь надії», що реалізується Секретаріатом Енергетичного Співтовариства у тісній співпраці з Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством енергетики України, стає більш потужною. Спочатку вона охоплювала 17 лікарень, до березня 2025 року її масштаб зріс до понад 100 медичних закладів, і очікується подальше її розширення у міру надходження нових запитів.

«Це важлива ініціатива, яка реалізується у межах Фонду підтримки енергетики України і дозволяє забезпечити потреби медичних закладів в електропостачанні у критичних ситуаціях. Ми дякуємо європейським партнерам та Енергетичному Співтовариству за співпрацю, яка дає змогу реалізовувати цей проект та розширювати його дію на більшу кількість медичних закладів», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Працюємо, щоби ефективно протидіяти викликам, спричиненим повномасштабною війною. Завдяки міжнародній допомозі енергетичного сектору ми підсилюємо наші лікарні та робимо їх більш стійкими, – сказав заступник Міністра охорони здоров’я України Ігор Копач. – У фокусі проекту – лікарні спроможної мережі. Завдяки технічним властивостям панелей, зокрема наявності батарей та гібридних інверторів, лікарні можуть працювати безперебійно навіть під час аварійних відключень світла внаслідок російських атак. Тож під час оперативних втручань, у реанімаціях, лікарі продовжуватимуть рятувати життя та здоров’я пацієнтів, незалежно від аварійних чи планових відключень електроенергії, що гарантуватиме більшу енергетичну безпеку закладу та його стабільну роботу».