Розвиток реабілітації передбачений Нацстратегією безбар’єрності, яка реалізується в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської. Так, це план дій мирних часів. Повномасштабна війна триває вже кілька місяців, і вона ще не завершилась. Але ми не можемо чекати - маємо діяти, щоб надати кожній людині, яка постраждала від агресії росії, можливість повернутись до повноцінного життя. Про це повідомляє Урядовий портал.

Саме це є метою проекту «Реабілітація травм війни в Україні», який реалізує велика команда експертів, до якої входять представники Міністерства охорони здоровʼя України, Національної служби здоровʼя України (НСЗУ), Міністерства у справах ветеранів, Міністерства соціальної політики, Офісу Президента України, радниці-уповноваженої Президента з питань безбар’єрності, Школи реабілітаційної медицини Українського католицького університету (УКУ), Українського центру охорони здоров’я. Виконавчим партнером проекту виступає БФ «Пацієнти України».

Проект впроваджується за підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC).

Спільні зусилля дозволять прискорити побудову в Україні якісно нової ефективної системи реабілітації, яка буде базуватись на таких принципах, як доказова медицина, мультидисциплінарний підхід та впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ).

«Через війну рівень травматизації населення значно зріс. І сьогодні наше пріоритетне завдання зробити все можливе для того, щоб усі, хто постраждав від російської агресії, мали доступ до якісних реабілітаційних послуг та могли якнайшвидше повернутися до повноцінного життя”, - зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Для цього буде реалізовано цілий комплекс заходів, головні з яких:

Навчання мультидисциплінарних реабілітаційних команд закладів охорони здоров’я методам надання кваліфікованої допомоги людям після воєнної травми.

Дооснащення реабілітаційним обладнанням восьми пілотних реабілітаційних центрів в Чернігівській, Сумській, Рівненській, Запорізькій та Львівській областях, які працюватимуть за передовими стандартами.

Оснащення обладнанням симулятивних кімнат у трьох закладах вищої освіти, які навчають фізичній реабілітації: в УКУ, Хортицькій національній навчально-реабілітаційній академії та в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка.

Створення освітніх онлайн курсів з надання реабілітаційної допомоги та Міжнародної класифікації функціонування, які зможуть пройти фахівці сфери охорони здоров’я по всій країні.

Розробка функцій з реабілітації в електронній системі охорони здоров’я – для того, щоб увесь процес реабілітації був надійно задокументований он-лайн і за прогресом могла спостерігати як реабілітаційна команда, так і сама людина, яка відновлюється.

Розробка пропозицій зміни законодавства, щоб гарантувати доступ до реабілітації для всіх жителів України, в тому числі тих, хто потребує додаткової підтримки.

Це тривала робота, яка розрахована на цілий рік. Проте вона допоможе зробити важливий внесок у поліпшення сфери реабілітації, а отже, і до безбар’єрного суспільства в Україні.