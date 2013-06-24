4 жовтня в Києві презентували пілотний проєкт із підготовки та працевлаштування водійок вантажівок, що створює нові перспективи для професійної реалізації українських жінок у транспортній галузі. Проєкт реалізуєгромадська організація «Фундація інституційного розвитку»з ініціативи Міністерства розвитку громад та територій Україниза підтримки Програми USAIDКонкурентоспроможна економіка України».

Захід об’єднав урядовців,представників бізнесу та учасниць, які успішно пройшли перші етапи добору. Ініціатива передбачає не лише отриманняводійського посвідчення категорії «С» та «СЕ», а й подальшепрацевлаштування жінок, щоуспішно пройшли навчання. Пілотний проєкт охоплює чотирирегіони: Київ, Рівне, Тернопільта Хмельницький. За період добору бажання приєднатися допроєкту виявили понад 1000 жінок і 25 компаній, що займаються перевезеннями.

«Проєкт демонструє, як скоординовані зусилля держави,бізнесу та міжнародних партнерів сприяють розвитку інклюзивної економіки і залученню жінок до тих професій, де нині гостро відчувається кадрова криза», — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністррозвитку громад та територійОлексій Кулеба.

«Тривають переговори промасштабування цієї ініціативи, що дасть змогу залучити ще більше жінок у галузь логістики. Загалом у межах пілотного проєкту вже 25 великих логістичних компанійвисловили готовність працевлаштовуватижінок, які закінчать наше навчання», —підкреслив Сергій Деркач,заступник міністра розвиткугромад та територій.

«Я дуже рада, що стала частиною цієї ініціативи. Мене відібрали, і я безмежно вдячназа те, що в мене повірили. Мивпевнено подолаємо всі виклики і станемо гідними працівницями наших підприємств», —розповіла Віра Бабій, учасницяпілотного проєкту з підготовкиводійок вантажівок, повідомляєМінвідновлення.