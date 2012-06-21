Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Ім’я Леоніда Мельника із Сум добре відоме у науковому світі. Він професор, доктор економічних наук, має багато праць з питань економічної екології, економіки народного господарства, раціонального природокористування, інших сегментів.А ще – люблячий дідусь чотирьох онуків, для яких упродовж останніх десяти років писав науково-популярні казки, читаючи їх дітям перед сном.

Таких творів назбиралося чимало і 72-річний казкар вирішив надрукувати їх окремою книгою «Вікно в майбутнє. Вчений дітям. Просто про складне».За словами сумського видавця Родіона Кочубея, спочатку зробили пробний наклад близько тисячі примірників.

Видання зацікавило як дітей середнього шкільного віку, так і їхніх батьків. Адже на сторінках доступною і популярною мовою йдеться про доволі складні поняття й речі – комп’ютерні хмарки, особливості інтернету тощо. Тим паче, що книги написані українською мовою, а подібної літератури зараз в Україні явно бракує.

Перший успіх надихнув. Леонід Мельник продовжує писати нові казки, готуючи до друку ще дві книги з цієї тематики.