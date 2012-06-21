Уряд переглянув припущення й прогноз економічного та соціального розвитку України на 2020 рік. Основні зміни стали результатом істотного спаду всієї світової економіки та впровадження масштабних заходів на стримування і боротьбу з COVID-19, як в Україні, так і в більшості країн світу.
Тому наразі очікується падіння ВВП на 3,9% порівняно зі зростанням на 3,7%, яке прогнозувалося раніше. Рівень безробіття становитиме 9,4% проти прогнозованого 8,1%, а падіння реальної заробітної плати – 0,3%, повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку.
Водночас, уже з ІІ половини року очікується відновлення економічного зростання і його прискорення в наступні роки. Серед причин – високий попит у світі на продукцію вітчизняного АПК, значно стійкіша банківська система порівняно з попередніми кризовими епізодами, зниження цін на імпортовані енергетичні товари, продовження структурних реформ у співпраці з міжнародними партнерами.
Середньорічний курс прогнозується на рівні 29,5 гривні за дол США (порівняно з 27 грн, прогнозованими у жовтні 2019 року). Зростання цін на споживчому ринку лише тимчасово прискориться до 8,7% (порівняно з 5,5% у попередньому прогнозі), і вже наступного року має повернутися до цільових 5%.
Уточнені основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку на 2020 рік буде використано під час перегляду Державного бюджету на 2020 рік.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»