Міністерство аграрної політики та продовольства підписало Меморандум з компаніями «Сингента» і «Н.С.Т. Україна» щодо співробітництва в аграрній та інформаційно-цифровій сферах. Він передбачає, що компанії надають для Мінагрополітики доступ до новітнього цифрового агросервісу, який сприятиме збільшенню прозорості ринку аграрної продукції. Стратегічні кроки передбачатимуть реалізацію пілотного проєкту для оцінки можливості застосування цифрового сервісу у виконанні завдань Мінагрополітики, а також його вдосконалення за підсумками проєкту з підтримкою державної сертифікації сервісу й надання постійного доступу і супроводження для міністерства.

Агросервіс використовує й аналізує супутникові знімки на основі нейронної мережі та унікальних алгоритмів, які допомагають визначити сільськогосподарську культуру і стан посівів у режимі реального часу з подальшим прогнозуванням урожайності.

«Міністерство завдяки доступу до нового агросервісу матиме змогу визначати межі полів і види сільськогосподарських культур, які вирощують на конкретних полях, отримувати прогноз урожайності основних сільгоспкультур у певних областях чи на конкретному полі. Зможе оцінити площу полів, визначити показники оціночної врожайності на одному полі порівняно з урожайністю на інших полях, отримати оцінку потенціалу кожного поля, яка ґрунтується на історичних даних», — пояснив заступник міністра Денис Башлик.

Цифровий сервіс базується на найсучасніший системі Cropwise Operations (у минулому Cropio), створеній спеціально для аграріїв, яка протягом десяти років добре зарекомендувала себе серед користувачів.

Разом учасники працюватимуть над створенням можливостей для вдосконалення та розвитку сервісу згідно з потребами Мінагрополітики щодо його використання на платформі Державного аграрного реєстру, повідомляє Мінагрополітики.