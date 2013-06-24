У середу відбулася зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде та міністром праці і соціальної інтеграції Тоньє Бренною. Сторони зосередили увагу на обговоренні спільних гуманітарних програм, зокрема тих, що реалізують у співпраці з Норвезьким агентством з розвитку та співробітництва (Norad). Окремо було акцентовано на національних ініціативах з підтримки ВПО, а також важливості залучення партнерів до їх фінансування.

«Український уряд послідовно реформує соціальну сферу, щоб підвищити якість і стандарти надання адресної допомоги. Наш пріоритет — щоб підтримку мав кожен, хто її справді потребує», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр відзначив допомогу Норвегії в енергетичній галузі, зокрема готовність зробити внесок обсягом 140 млн євро через ЄБРР на закупівлю газу в українські газосховища.

«Після війни Україна завдяки своїм сховищам газу має амбіцію стати газовим сейфом Європи, де європейські країни зберігатимуть блакитне паливо», — зазначив глава українського уряду.

Однією з важливих тем розмови стали санкції проти росії. Денис Шмигаль наголосив на необхідності продовжувати посилювати тиск на агресора, щоб змусити його до миру, зосереджуючись на ключових секторах, таких як ядерна галузь, банківська система та тіньовий флот.

«Не менш важливий елемент тиску — заморожені російські активи. Маємо знайти механізм для їхньої конфіскації та спрямування на користь України», — зауважив Прем’єр-міністр, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.